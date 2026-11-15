Zubeldia pide la oficialidad de la selección vasca: "Orgulloso de representar a nuestro pueblo"

Igor Zubeldia ha alzado la voz para pedir la oficialidad de la selección vasca después del encuentro ante Venezuela. El defensa de la Real Sociedad publicó en Instagram un mensaje de orgullo por vestir la camiseta de la mal llamada "Euskal Selekzioa" y pidió avanzar hacia su reconocimiento internacional. "Hoy hemos vuelto a demostrar que Euskal Herria tiene ganas e ilusión de competir con su selección", escribió el futbolista, antes de rematar con una consigna directa: "¡Entra a la oficialidad!".

El mensaje va más allá de la valoración deportiva de un amistoso. Zubeldia presenta la cita como una demostración de que existe interés por ver competir al combinado vasco y vincula esa demanda con la representación de "nuestro pueblo". El jugador agradeció también el apoyo recibido por el equipo y reivindicó la camiseta que defendió sobre el césped.

La selección vasca se enfrentó a Venezuela en San Mamés, en un partido que reunió a jugadores de distintos clubes y que volvió a situar en el debate la aspiración de competir en torneos oficiales. Para sus promotores, estos encuentros sirven como escaparate deportivo y como ocasión para reclamar un reconocimiento que todavía no tiene el combinado de fútbol.

Un mensaje con carga política

La publicación de Zubeldia escoge términos que no se limitan al fútbol. Al hablar de "Euskal Herria" y de "nuestro pueblo", el central se alinea con el lenguaje de quienes defienden que la selección debe representar a una comunidad nacional con capacidad para competir por separado. La frase final —"¡Entra a la oficialidad!"— deja clara la finalidad política del mensaje.

La reivindicación se ha repetido en torno a los partidos de la selección vasca, aunque el grado de reconocimiento y el camino para alcanzarlo siguen siendo materia de debate. La Federación Vasca ha expresado su voluntad de impulsar la oficialidad, pero disputar encuentros amistosos no equivale a tener acceso a las competiciones internacionales oficiales. Para que eso ocurra, la selección tendría que obtener el encaje correspondiente en las organizaciones que gobiernan el fútbol internacional.

Zubeldia ya había señalado antes del encuentro que el partido era una oportunidad para mostrar el nivel del equipo. Su publicación posterior añadió a esa lectura deportiva una petición explícita: que la selección vasca pueda dar el salto a la competición oficial. El futbolista, por tanto, no presentó la cita únicamente como una jornada de fútbol, sino también como una plataforma desde la que mantener viva la reivindicación.

San Mamés, escaparate de la reivindicación

El encuentro ante Venezuela se celebró en un estadio con una fuerte carga simbólica para el fútbol vasco. San Mamés acogió a la selección en una jornada en la que el público pudo ver juntos a futbolistas que habitualmente compiten con sus respectivos clubes. La presencia de una selección internacional como Venezuela permitió, además, medir al combinado vasco frente a un rival con experiencia en partidos de alto nivel.

Los impulsores de la oficialidad sostienen que encuentros de este tipo ayudan a demostrar que la selección puede competir y que cuenta con respaldo social. Zubeldia recogió esa idea en su mensaje al afirmar que Euskal Herria tiene "ganas e ilusión" de jugar con su selección. Esa formulación traslada el foco desde el rendimiento de los futbolistas hacia la existencia de una demanda colectiva.

El amistoso, sin embargo, no modifica por sí mismo la situación administrativa del equipo. La selección vasca continúa sin poder participar como miembro reconocido en las principales competiciones oficiales internacionales de fútbol. El apoyo de jugadores conocidos puede dar visibilidad a la causa, pero la decisión depende de los procedimientos y requisitos de las federaciones responsables.

De la camiseta a la oficialidad

La intervención de Zubeldia destaca también porque procede de un futbolista en activo de la Real Sociedad, uno de los clubes más representativos del fútbol vasco. Su respaldo público a la oficialidad refuerza la dimensión política de una jornada que también tuvo su vertiente estrictamente deportiva. El central expresó orgullo por vestir la camiseta y agradeció a quienes acompañaron al equipo, pero vinculó ese apoyo a un objetivo concreto.

La selección vasca disputa partidos amistosos y reúne a futbolistas vinculados a distintos territorios y clubes. Sus defensores quieren que ese marco pueda convertirse en participación oficial, un objetivo que implica superar obstáculos normativos y lograr el reconocimiento de los organismos internacionales. En este sentido, la consigna de Zubeldia funciona como un llamamiento para mantener la presión y sumar apoyos.

Su publicación deja pocas dudas sobre su posición: el jugador considera que la afición y los futbolistas han mostrado interés por la selección y que ahora toca avanzar hacia la oficialidad. La frase "¡Entra a la oficialidad!" resume el mensaje que quiso trasladar tras el encuentro. El debate, mientras tanto, sigue abierto: el equipo puede saltar al campo y reunir a miles de seguidores, pero todavía no competir en el fútbol internacional oficial bajo esa condición.