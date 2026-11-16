Adiós a Lukaku: el máximo goleador histórico de Bélgica deja la selección

Romelu Lukaku ha decidido que ha llegado el momento de cerrar una de las etapas más importantes de su carrera. El delantero belga, de 33 años y máximo goleador histórico de su selección con 94 tantos en 135 encuentros, anunció este lunes su retirada de los Diablos Rojos después de 16 años defendiendo la camiseta nacional. Una decisión que supone mucho más que la despedida de un delantero: representa otro golpe para una generación que convirtió a Bélgica en una de las grandes potencias del fútbol europeo y que nunca llegó a conquistar un título internacional.

"Nunca olvidaré estos momentos. Estoy en paz con mi decisión de dejarlo aquí", escribió el atacante en sus redes sociales. Un mensaje breve, pero cargado de significado, con el que pone fin a una trayectoria internacional que comenzó cuando apenas tenía 16 años y que le permitió disputar cuatro Mundiales y tres Eurocopas.

La noticia llega después de que Bélgica consiguiera una importante victoria por 4-1 ante Italia, resultado que le permitió clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Naciones. Lukaku siguió el encuentro desde el banquillo, sin llegar a participar debido a unas molestias en la cadera y después de acordar su situación con el seleccionador, Mark van Bommel.

Por tanto, su último partido con la selección había sido el pasado 5 de octubre, en la contundente derrota por 4-1 frente a Francia. Nadie podía imaginar entonces que aquel encuentro terminaría convirtiéndose en su última aparición con los Diablos Rojos.

El anuncio ha sorprendido especialmente porque el propio futbolista había manifestado el pasado mes de mayo su intención de continuar defendiendo a Bélgica hasta el Mundial de 2030. Sin embargo, Lukaku ha optado por anticipar su despedida y cerrar una etapa que, pese a los altibajos, le convierte en uno de los futbolistas más importantes de la historia del país. "Durante estos 16 años, lo he dado todo por la selección nacional. He vivido todas las emociones posibles", explicó en su comunicado.

94 goles para la historia

Los números de Lukaku hablan por sí solos. Sus 94 goles en 135 partidos internacionales le sitúan en lo más alto de la clasificación histórica de goleadores de Bélgica, con una diferencia abismal respecto a sus perseguidores. Kevin De Bruyne, segundo en esa clasificación según los datos aportados, queda muy lejos de una marca que refleja la extraordinaria regularidad del delantero.

Big Rom. Big moments. Big legacy. Thank you for lighting up the international stage, Romelu Lukaku.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/6YtLEmhPip — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 16, 2026

Nacido en Amberes el 13 de mayo de 1993, en el seno de una familia humilde, Lukaku debutó con la selección absoluta en marzo de 2010. Desde entonces, se convirtió en una presencia habitual en las grandes citas internacionales y en la principal referencia ofensiva de su país.

Participó en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. Especialmente recordado será el campeonato de Rusia, donde Bélgica alcanzó el tercer puesto, el mejor resultado de su historia mundialista.

Aquel equipo, liderado por futbolistas como Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois y el propio Lukaku, alimentó durante años la ilusión de una nación que soñaba con levantar su primer gran trofeo internacional.

El legado de una generación que se quedó sin premio

La denominada generación dorada belga reunió talento suficiente para competir con las grandes selecciones del planeta. Sin embargo, su extraordinaria calidad individual nunca terminó de traducirse en títulos. El tercer puesto de 2018 fue su mayor éxito, un resultado histórico que dejó también la sensación de que aquel grupo podía haber llegado todavía más lejos.

Lukaku fue uno de sus grandes protagonistas. Su potencia física, capacidad para atacar los espacios y facilidad para encontrar portería le convirtieron en un delantero temido por las defensas rivales. También tuvo que convivir con las críticas, especialmente después de algunas actuaciones decepcionantes en grandes torneos, pero su trayectoria internacional ofrece un balance difícilmente discutible.

Su carrera de clubes también refleja su dimensión. Formado en el Anderlecht, pasó por Chelsea, West Bromwich Albion, Everton y Manchester United en Inglaterra, antes de convertirse en una figura destacada del Inter de Milán. También defendió las camisetas de Roma y Nápoles, hasta su llegada al Fenerbahçe turco en agosto de 2026.

Bélgica mira hacia el futuro

La Federación Belga de Fútbol no tardó en reaccionar a la despedida de su máximo goleador. La institución agradeció su "excepcional contribución a la historia de los Diablos Rojos" y destacó que Lukaku fue "mucho más que un goleador", subrayando su personalidad, liderazgo y compromiso.

Van Bommel también quiso reconocer públicamente su trayectoria. "Aunque sólo tuve la oportunidad de trabajar con él durante un periodo relativamente corto, desarrollé un enorme respeto por él como persona, por su carácter y su liderazgo", señaló el seleccionador, que reconoció que el delantero "ha hecho historia" con Bélgica.

Simon Mignolet, director técnico de la federación y antiguo compañero del atacante, destacó igualmente su influencia en el vestuario y su condición de auténtico líder.

La marcha de Lukaku deja ahora el protagonismo en manos de una nueva generación, aunque todavía quedan nombres de la anterior hornada como De Bruyne y Courtois. El guardameta del Real Madrid, de hecho, ha acordado con Van Bommel no participar en la actual Liga de Naciones y regresar para la fase de clasificación de la Eurocopa de 2028.

Bélgica tendrá que acostumbrarse a vivir sin el delantero que durante más de una década fue su principal argumento ofensivo. No será sencillo encontrar un sustituto para un futbolista que ha marcado 94 goles y ha representado al país en siete grandes torneos.

"A los aficionados de Bélgica, gracias por el apoyo que brindaron a nuestro equipo. Me siento orgulloso de haber representado a mi país en cuatro Mundiales y tres Eurocopas", escribió Lukaku.

Y terminó con una despedida tan sencilla como definitiva: "Fue increíble. Lo disfruté muchísimo. Estoy agradecido. Gracias".

Se marcha Big Rom. Se marcha el máximo goleador de la historia de Bélgica. Y con él se apaga otro de los grandes nombres de una generación que hizo soñar a todo un país, pero que se quedó sin la recompensa de levantar un título.