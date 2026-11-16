El Real Madrid respira aliviado con Bernardo Silva: las pruebas descartan una lesión y apunta al Celta

El Real Madrid ha recibido una buena noticia en pleno parón de selecciones. El susto con Bernardo Silva se ha quedado, salvo contratiempo, en nada. El centrocampista portugués, que abandonó la concentración de su país después de terminar con molestias el encuentro ante Dinamarca, no sufre una lesión importante y apunta a estar disponible para el próximo compromiso de los blancos frente al Celta de Vigo.

Las pruebas realizadas a su regreso a Madrid han descartado una dolencia de gravedad, según la información difundida este lunes por Onda Cero. De esta manera, José Mourinho podrá recuperar a uno de los futbolistas que más protagonismo había adquirido en sus últimos encuentros. Su presencia en el Santiago Bernabéu dependerá ahora de que complete sin problemas la semana de trabajo.

La preocupación había comenzado el domingo, cuando la Federación Portuguesa de Fútbol anunció que el jugador no podría participar en el encuentro frente a Gales, correspondiente a la Liga de Naciones. "Bernardo Silva fue evaluado clínicamente y declarado no apto por la Dirección de Salud y Rendimiento de la Federación Portuguesa de Fútbol", comunicó el organismo luso.

El mensaje no especificaba el alcance de las molestias, lo que provocó cierta inquietud en el conjunto blanco. Sin embargo, la evolución del futbolista ha resultado favorable y el Madrid respira aliviado.

De marcar ante Dinamarca a abandonar la concentración

Bernardo Silva había tenido una participación breve en el encuentro frente a Dinamarca. El portugués saltó al terreno de juego en el minuto 79 y consiguió marcar el único tanto de su selección en la derrota por 1-4.

Pese a su escaso tiempo sobre el césped, terminó con molestias físicas que aconsejaron que no continuase en la concentración. Los servicios médicos portugueses lo examinaron y decidieron liberarlo para que regresara a Madrid.

La decisión fue especialmente prudente teniendo en cuenta el calendario que espera al equipo de Mourinho. El Real Madrid afrontará una exigente sucesión de encuentros en las próximas semanas, con compromisos ligueros y europeos que obligarán al entrenador a gestionar cuidadosamente los esfuerzos de su plantilla.

Bernardo se ha convertido en una pieza importante para el técnico portugués. Su capacidad para asociarse, controlar el ritmo del juego y encontrar espacios entre líneas le ha permitido ganar protagonismo en el centro del campo. De hecho, había encadenado cinco titularidades consecutivas, según la información publicada sobre su situación deportiva.

Tchouaméni, la preocupación que todavía no desaparece

Si el susto con Bernardo Silva ha quedado prácticamente resuelto, la situación de Aurélien Tchouaméni sigue generando dudas. El centrocampista francés tuvo que abandonar la concentración de su selección después de sufrir problemas en el aductor derecho, la misma zona que ya le había dado problemas durante el Mundial de 2026.

La Federación Francesa confirmó su baja tras consultar con los servicios médicos del Real Madrid. El futbolista regresó a España para continuar su recuperación y ponerse a disposición del cuerpo médico del club.

En su caso, el escenario es menos tranquilizador. Las primeras exploraciones permitieron confirmar las molestias, pero su evolución y las pruebas posteriores serán determinantes para conocer si puede llegar al encuentro ante el Celta.

Mourinho no quiere correr riesgos innecesarios. El francés es una pieza importante en el equilibrio defensivo del equipo y su ausencia obligaría al entrenador a modificar una de las sociedades que mejor rendimiento estaban ofreciendo en las últimas jornadas.

El técnico tendrá que valorar su estado físico durante la semana antes de tomar una decisión definitiva. Por ahora, su presencia no está garantizada.

Mourinho recupera efectivos para el regreso de la Liga

El Real Madrid volverá a los entrenamientos este martes, 17 de noviembre, a las 15:00 horas, en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas. Será el comienzo de una semana en la que se incorporarán progresivamente los internacionales y el cuerpo técnico podrá evaluar el estado físico de cada futbolista.

El próximo compromiso será el sábado 21 de noviembre, cuando los blancos recibirán al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu a las 21:00 horas, en partido correspondiente a la decimotercera jornada de Liga.

La buena noticia para Mourinho es que Bernardo Silva apunta a estar disponible, siempre que no aparezcan nuevas molestias durante los entrenamientos. La incógnita está ahora en Tchouaméni, cuyo regreso dependerá de la respuesta del aductor derecho.

Los otros dos jugadores que continúan en la enfermería son Asencio y Rodrygo, ambos con problemas físicos de mayor duración y sin opciones de regresar de inmediato.

El parón internacional deja así un balance desigual para el Real Madrid: tranquilidad con Bernardo Silva y máxima cautela con Tchouaméni. Mourinho recupera una pieza importante para su centro del campo, pero todavía tendrá que esperar para saber si puede contar con su pareja habitual en la medular ante el Celta.