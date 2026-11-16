España hace autocrítica tras el batacazo ante Inglaterra: varios señalados en una noche para olvidar

La derrota ante Inglaterra ha caído como un jarro de agua fría en el seno de la selección española. No tanto por el resultado, un 2-3 que ha puesto fin a una extraordinaria racha de 43 partidos consecutivos sin conocer la derrota, sino especialmente por la manera en que se produjo. La campeona del mundo se vio superada durante una hora por el conjunto de Thomas Tuchel, que desnudó algunas de las carencias que hasta ahora habían quedado disimuladas por los éxitos. En el vestuario no hay excusas y sí autocrítica. Mucha autocrítica. Porque perder entra perfectamente dentro de las quinielas, especialmente cuando enfrente hay una selección del potencial de Inglaterra. Otra cosa muy distinta habría sido tropezar ante un rival menor.

Esta España de Luis de la Fuente ha tenido tiempo de saborear las mieles del éxito, pero también debe aprender a convivir con las derrotas. Y la del Metropolitano deja unas cuantas lecciones. El propio Aymeric Laporte fue uno de los primeros en poner el dedo en la llaga. "Tenemos que analizar un poco las cosas y hacer un poco de autocrítica", reconocía el central, que lamentó la excesiva cautela del equipo con el balón. "No creo que hayamos arriesgado lo suficiente esta noche", añadía el veterano jugador del Athletic Club, convencido de que la selección debe recuperar esa valentía que ha sido una de sus principales señas de identidad.

Zubimendi no encuentra la brújula sin Rodri

Uno de los grandes problemas estuvo en la sala de máquinas. La ausencia de Rodri Hernández volvió a poner de manifiesto la dificultad de encontrar un futbolista capaz de asumir con garantías la manija del equipo. Martín Zubimendi, llamado a ejercer ese papel, estuvo muy lejos de lo que necesita España en una noche de máxima exigencia. El centrocampista donostiarra, que esta temporada no es titular habitual en el Arsenal, no consiguió imponer su criterio, sufrió ante la presión inglesa y tampoco encontró la manera de dar continuidad a la circulación del balón.

Inglaterra sabía perfectamente dónde hacer daño y aprovechó la falta de fluidez española para convertir cada recuperación en una amenaza. Zubimendi, que venía de reconocer precisamente los problemas defensivos a balón parado tras el encuentro ante la República Checa (0-2), tampoco logró gobernar el centro del campo. A su lado, Mikel Merino pasó prácticamente inadvertido. Intrascendente durante buena parte de su participación —jugó toda la primera parte antes de ser sustituido en el descanso por Pedri—, no aportó ni la llegada ni la capacidad de asociación que acostumbra a ofrecer.

Tampoco ha salido bien parado Pau Cubarsí. El joven central del Barcelona, flamante ganador del Golden Boy como mejor jugador del fútbol europeo menor de 21 años, tuvo una noche especialmente complicada y Harry Kane, el actual Balón de Oro, le ganó la partida en la acción que terminó con el penalti del primer gol inglés. El delantero del Bayern de Múnich le tomó la espalda, le obligó a llegar tarde y provocó una pena máxima que el propio Kane transformó justo antes del descanso. Un error que abrió el camino a una Inglaterra que había sido superior.

Lamine, voluntarioso pero sin puntería

En el apartado individual también hubo luces y sombras. Lamine Yamal volvió a intentarlo, buscó el desequilibrio y nunca dejó de pedir el balón, pero no tuvo su mejor noche de cara al marco rival. La estrella barcelonista estuvo voluntarioso, pero también desacertado en varias de sus acciones ofensivas. Su mayor contribución llegó en el momento en que España parecía completamente desahuciada: robó un balón, se marchó hacia la portería y provocó la acción que terminó con penalti y expulsión de Elliot Anderson. Mikel Oyarzabal se encargó de transformarlo y devolver la esperanza a un combinado, el español, que acabó muriendo en la orilla.

🇪🇸 𝙀𝙎𝙋𝘼𝙉̃𝘼 𝙑𝙐𝙀𝙇𝙑𝙀 𝘼𝙇 𝙋𝘼𝙍𝙏𝙄𝘿𝙊 - Robo de Lamine Yamal y penalti de Anderson

🔴 Tarjeta roja al jugador inglés

- Revisión por posible falta del '10' de España en el robo

✅ El VAR dice que no es falta

⚽️ GOOOOL DE OYARZABAL ¡España busca la remontada… pic.twitter.com/Ka89LAvCxI — Teledeporte (@teledeporte) November 15, 2026

En el lado positivo aparecen varios nombres propios. Nico Williams fue un auténtico revulsivo. Su entrada aportó velocidad, profundidad y desborde a un ataque que hasta entonces había sido demasiado previsible. El extremo del Athletic firmó el segundo tanto español, culminando una buena combinación con Fermín y Lamine, y volvió a demostrar que puede ser un futbolista determinante cuando encuentra espacios.

🇪🇸 ¡ESPAÑA A UN GOL DE UNA REMONTADA IMPOSIBLE! Nico Williams anota a placer el 2-3 tras un gran pase de Lamine Yamal. 🏟️ Los últimos minutos del partido de la #NationsRTVE en @La1_tve y @rtveplay pic.twitter.com/vDMLvYJvT0 — Teledeporte (@teledeporte) November 15, 2026

También Pedri dio otro aire al equipo. La entrada del canario permitió a España recuperar algo de sentido en la circulación, encontrar líneas de pase y generar peligro. Fermín, igualmente desde el banquillo —entró en la segunda parte por un intrascendente Fabián Ruiz—, aportó energía y llegada, hasta el punto de rozar el gol en los minutos finales. Y merece una mención especial Unai Simón. El guardameta del Athletic poco pudo hacer en los tres goles ingleses, pero sí evitó que el castigo fuera todavía mayor con varias intervenciones de enorme mérito, especialmente en los primeros compases ante Jude Bellingham.

España evita el primer gol de Inglaterra…🔥 ⚠️Zubimendi y Unai Simón amargan a los de Tuchel en el Metropolitano.#NationsLeague pic.twitter.com/3D7pANUln0 — Conexión Deportiva (@CDeportivaES) November 15, 2026

La derrota no debe convertirse en un drama

La autocrítica no es nueva. Antes incluso de medirse a Inglaterra, varios internacionales ya habían señalado los problemas defensivos a balón parado, una asignatura pendiente que Luis de la Fuente también considera necesario corregir. Los goles de Konsa, tras un córner lanzado por Declan Rice, y la facilidad con la que Inglaterra encontró espacios confirmaron que no se trataba de una preocupación menor.

Unai Simón tampoco quiso esconderse después del encuentro. "Han sido mejores que nosotros y hay que asumirlo", reconoció el cancerbero vitoriano, apuntando a la superioridad física inglesa y a las dificultades para superar su presión individual. Laporte, por su parte, recordó que "no es el fin del mundo" y que España debe empezar de nuevo.

Y tiene razón. La derrota pone fin a una serie extraordinaria que se prolongaba desde marzo de 2024 (derrota por 1-0 en un amistoso frente a Colombia disputado en Londres) y que deja en el camino una Eurocopa, un Mundial y numerosos partidos de enorme nivel. Inglaterra, que ya había puesto en aprietos a España en el partido de la primera jornada de la Liga de Naciones en Wembley (2-3), volvió a demostrar que tiene argumentos para discutirle la supremacía. No hay que buscar excusas ni dramatizar por ello.

🗣️ "El que venga por detrás que lo mejore" Luis de la Fuente ha puesto en valor el récord de partidos sin perder: "No tengo más que palabras de orgullo y agradecimiento a los jugadores" 📺 El post, en 'Juego de Naciones', en Teledeporte y RTVE Play #NationsRTVE #NationsLeague pic.twitter.com/EdeeNnkfZL — Teledeporte (@teledeporte) November 15, 2026

El 0-3 llegó a amenazar con una goleada, pero la reacción final, con un jugador más en el campo tras la expulsión de Anderson, permitió a España rozar una remontada que habría sido memorable. James Trafford, con dos intervenciones decisivas en el tiempo de descuento, evitó el empate. España acaba segunda de grupo en la Liga de Naciones y tendrá que pasar página. La racha ya es historia. Ahora toca recuperar el fútbol, la personalidad y, sobre todo, la capacidad de mandar en los partidos. Porque una selección que ha ganado tanto no puede permitirse confundir una trayectoria extraordinaria con la invulnerabilidad. Y porque, a veces, un buen correctivo a tiempo, como el sufrido este domingo en el Metropolitano, sirve para recordar que todavía queda mucho trabajo por delante.