Feijóo reclama para España la final del Mundial 2030 y acusa al Gobierno de no haberla negociado

Alberto Núñez Feijóo ha defendido que España debe acoger la final del Mundial de fútbol de 2030 y ha anunciado que, si llega a La Moncloa, dialogará con la FIFA para reclamar que el partido decisivo por el título se dispute en territorio español. El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno ha reivindicado los méritos históricos y deportivos del país y ha criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez por, según dice, no haber gestionado ni negociado adecuadamente esta cuestión durante la presentación de la candidatura para organizar el campeonato.

"Creo que España merece organizar la final del Mundial por los hechos, por la historia, por ser los campeones del mundo masculino y femenino", ha afirmado Feijóo en una entrevista en El Partidazo de COPE. El líder popular ha añadido que no encuentra "ninguna causa para que se le quite a España lo que es de España", en referencia a la posibilidad de que Marruecos aspire también a albergar el encuentro que cerrará el torneo.

La disputa sobre la sede de la final se ha convertido así en uno de los asuntos centrales de la conversación del candidato sobre deporte. Feijóo no ha concretado qué estadio español debería acoger el partido. Preguntado por las opciones del Santiago Bernabéu y el Camp Nou, ha evitado decantarse por uno de ellos y ha situado la prioridad en defender que la final se celebre en España.

Una reclamación ante la FIFA

Feijóo ha vinculado su compromiso con la final a un eventual cambio de Gobierno. Si alcanza la Presidencia, ha dicho, abrirá un diálogo con la FIFA para reclamar el encuentro. Su planteamiento pone el acento en la negociación con el organismo internacional y en la necesidad de que España haga valer su posición en la organización del Mundial, que se celebrará en 2030.

El candidato ha reprochado al Gobierno que, durante la preparación de la candidatura, no defendiera de forma suficiente la aspiración española a albergar la final. La crítica se dirige a la gestión política de esa negociación y a la competencia con Marruecos, cuyas aspiraciones también están sobre la mesa. En sus declaraciones, Feijóo ha presentado la celebración del partido en España como una reivindicación respaldada tanto por la trayectoria futbolística del país como por sus resultados recientes.

No ha detallado, sin embargo, qué pasos concretos seguiría para que la FIFA asignara la final a España ni qué argumentos adicionales trasladaría a la organización. Tampoco ha propuesto una sede específica entre los dos estadios mencionados durante la entrevista. Su compromiso, por ahora, se limita a defender la candidatura española y a mantener conversaciones con la FIFA si gobierna.

El fútbol como metáfora de la campaña

La entrevista se produjo después de que Feijóo asistiera al partido de la selección española en el estadio Metropolitano frente a Inglaterra (2-3), en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Desde allí, el líder del PP trasladó el lenguaje del fútbol a la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Aseguró que su partido va "ganando claramente" y que no necesita recurrir al "VAR", aunque advirtió de que el resultado no está decidido.

"Queda lo más importante, que son los últimos días de liga donde te juegas todo", señaló. Con esa comparación, Feijóo llamó a sus seguidores a no dar por segura la victoria y a mantener el esfuerzo hasta el cierre de las urnas, que describió como el "minuto 90" del encuentro electoral.

El candidato también recordó las elecciones de 2023, cuando, según explicó, vivió la dificultad de haber ganado y terminar perdiendo. "Hay una cosa todavía más difícil [que saber perder], que es después de haber ganado decir que has perdido. Eso es lo que me pasó a mí en el 23", afirmó. La referencia sirvió para reforzar su advertencia de que una ventaja durante la campaña no garantiza el resultado final.

Críticas a la gestión deportiva

Feijóo también cuestionó la alta rotación en la presidencia del Consejo Superior de Deportes (CSD) durante los últimos ocho años. Según indicó, cinco personas distintas han ocupado el cargo en ese periodo. Si llega al Gobierno, avanzó, buscará un perfil con capacidad de gestión y experiencia en el ámbito deportivo para dirigir el organismo.

En la conversación abordó además su relación con Pedro Sánchez. Feijóo aseguró que no existe feeling personal entre ambos y afirmó que el presidente del Gobierno lleva tiempo sin hablar con él ni facilitarle su nuevo número de teléfono.

Con sus declaraciones sobre el Mundial, el líder del PP ha colocado la sede de la final de 2030 entre los temas de su discurso deportivo y electoral. La reclamación se apoya, según sus palabras, en la historia y los títulos de España; la decisión sobre el estadio y la sede definitiva, no obstante, queda pendiente de la negociación con la FIFA.