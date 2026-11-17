Nuevo, contundente y definitivo varapalo judicial para LaLiga en su estrategia con el fondo de inversión CVC. El Tribunal Supremo ha decidido inadmitir el recurso de casación interpuesto por la patronal del fútbol español, dejando plenamente firme la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que declaró la nulidad del acuerdo inicial adoptado en la Asamblea General del 12 de agosto de 2021 para aprobar la operación con el fondo de inversión CVC. La resolución condena además a LaLiga al pago de las costas procesales.



Las claves del fallo del Tribunal Supremo

El fallo del Tribunal Supremo supone el cierre definitivo de la vía ordinaria para el primer bloque de este litigio y consolida la tesis de que aquella Asamblea original se celebró vulnerando de forma manifiesta el derecho de información de los clubes. El Alto Tribunal ratifica que la reunión fue convocada con un margen temporal inferior al exigido por los reglamentos, acompañada de una entrega tardía de la documentación esencial y alterada mediante modificaciones sustanciales de última hora en el orden del día.

Todo este cúmulo de defectos formales impidió a las entidades participantes analizar con el rigor necesario tanto el impacto económico real como las consecuencias a largo plazo de una operación financiera de semejante magnitud. Además, y según detalla el Real Madrid en su comunicado oficial, el recurso de casación de LaLiga pretendía que el Supremo sustituyera el criterio técnico y valorativo de la Audiencia Provincial por su propia interpretación interesada de los hechos, una maniobra que ha sido rechazada de plano y que obliga ahora a la patronal a asumir íntegramente las costas económicas del procedimiento.

Es importante matizar los frentes judiciales abiertos respecto al proyecto CVC

Para comprender el verdadero alcance jurídico y deportivo de esta resolución, resulta fundamental matizar y distinguir los distintos frentes judiciales que permanecen abiertos en torno al proyecto con el fondo de inversión CVC. En primer lugar, este nuevo varapalo del Tribunal Supremo afecta única y directamente al acuerdo inicial alcanzado el 12 de agosto de 2021, el cual supone el pistoletazo de salida de la operación y queda ahora anulado de manera irreversible al certificarse que aquellas irregularidades dinamitaron las garantías democráticas exigidas a los órganos de gobierno de LaLiga.

En segundo lugar, discurre por un cauce judicial completamente independiente el procedimiento relativo al acuerdo que fue sometido de nuevo a votación y ratificado meses después, en la Asamblea General celebrada el 10 de diciembre de 2021. Aunque en ese segundo frente la Audiencia Provincial de Madrid avaló la validez de aquellos acuerdos en junio de 2026 —desestimando el recurso de apelación presentado conjuntamente por el Real Madrid y el Athletic Club—, la entidad presidida por Florentino Pérez ya anunció entonces su firme determinación de interponer un recurso de casación paralelo ante el propio Supremo para mantener abierta la batalla legal también en ese terreno.

Valoración oficial

Desde la entidad madridista se ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo calificándola como un "nuevo y contundente respaldo judicial" en defensa de los derechos de los clubes frente a lo que consideran prácticas de LaLiga que vulneran las garantías de buen gobierno y transparencia. Por su parte, la patronal ha defendido que las disputas sobre el formato de aquella primera votación no invalidaban el fondo del proyecto respaldado mayoritariamente por el resto de equipos, si bien este fallo del Supremo consolida un golpe institucional importante en los tribunales.