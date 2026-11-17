En una nueva edición de El Primer Palo en esRadio, Juanma Rodríguez y su equipo de tertulianos analizaron la actualidad futbolística, marcada por la resaca de los compromisos internacionales de selecciones y las declaraciones más polémicas de la jornada deportiva. Entre los asuntos más destacados figuró el balance del choque disputado entre España e Inglaterra, las novedades físicas en el Barcelona de cara a la competición liguera y, de manera muy especial, las sorprendentes confesiones realizadas por el delantero madridista Vinicius Júnior.

El análisis del encuentro entre España e Inglaterra ocupó los primeros compases del debate. La selección inglesa logró romper una racha de 43 partidos invicta del combinado español tras imponerse con claridad durante la mayor parte del duelo. En la tertulia se discutió profundamente el planteamiento táctico de Luis de la Fuente, cuestionando la gestión del centro del campo ante la baja de Rodri, la titularidad de Mikel Merino en detrimento de Pedri y el rendimiento de Martín Zubimendi, además de las polémicas arbitrales como el penalti señalado sobre Lamine Yamal.

Desde la Ciudad Condal, la conexión con Marçal Lorente sirvió para actualizar el parte médico del Barcelona. El foco se situó en el estado físico del central Pau Cubarsí, quien arrastra molestias en el psoas que le convierten en seria duda para medirse al Villarreal en el Camp Nou. Asimismo, se abordó la situación de Frenkie de Jong y se generó una discusión sobre los motivos por los que Pedri ha perdido protagonismo en la selección española frente a perfiles de mayor despliegue físico.

El gran asunto de la noche llegó con las palabras de Vinicius Júnior en los medios de comunicación de su país. El atacante brasileño reconoció abiertamente que no se preparó adecuadamente tras el Mundial, admitiendo que descansó en exceso durante sus vacaciones y redujo la intensidad de sus entrenamientos. Asimismo, el futbolista blanco señaló que las negociaciones de renovación y el interés de otros clubes afectaron a su concentración en el inicio del curso, si bien prometió dar su mejor nivel en los meses decisivos.

Estas declaraciones desataron una encendida discusión en el estudio, protagonizada principalmente por Juanma Rodríguez y Paco Rabadán. Rabadán criticó duramente la actitud del jugador al calificar su rendimiento de poco profesional para un futbolista de su estatus salarial en el Real Madrid, lo que originó un tenso intercambio con el director del programa a cuenta de los términos empleados para juzgar al extremo. Rodríguez defendió la transparencia del futbolista y afeó las descalificaciones desmedidas vertidas contra él.

Además, sobre las ofertas a las que hace referencia el brasileño para abandonar el Real Madrid, Rabadán indicaba a Juanma: "Eres la única persona que conoce y sabe de esas ofertas, o estás mintiendo".

Por su parte, Sergio Valentín consideró que las explicaciones de Vinicius resultan injustificables para un deportista de élite a estas alturas de la temporada, censurando que la consecución de una mejora contractual pueda suponer una merma psicológica o física. En contraste, Paul Tenorio valoró la inusual sinceridad del brasileño al hacer un ejercicio público de autocrítica que muy pocos profesionales de primer orden se atreven a manifestar ante los micrófonos.

El programa contó también con la intervención desde Río de Janeiro de Luis Augusto Mónaco, quien detalló la repercusión en Brasil de las palabras del delantero y cómo su honestidad le expondrá a mayores críticas en la prensa. Para cerrar, se repasó la elegante y contundente respuesta de Carlo Ancelotti a Romário, reivindicando la libertad de expresión frente a las descalificaciones del exfutbolista brasileño hacia su labor técnica.