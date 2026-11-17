Alberto Núñez Feijóo ha sorprendido a los integrantes de Línea de Cal, el programa de fútbol que se emite en Twitch, con un mensaje en el que responde a la invitación del conocido tuitero Bill Kilgore y se presta a participar en el espacio. El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, que ya había protagonizado un intercambio viral con el conocido tuitero, ha enviado una respuesta en la que demuestra que conoce algunas de las particularidades del programa, aunque reconoce que ha tenido que pedir explicaciones sobre determinados contenidos.

"Kilgore, maestro... La agenda es muy complicada y no te oculto que tengo ofertas para ir a sitios más serios... No mejores, pero sí más serios", comienza diciendo Feijóo en su mensaje. Una respuesta con la que sigue el tono desenfadado de la invitación y que deja abierta la puerta a una futura aparición en el espacio, aunque no parece que vaya a ser inmediata.

El dirigente popular explica que le han hecho llegar algunos clips del programa y que ha podido comprobar de primera mano el particular estilo de sus colaboradores. "Me han pasado clips del programa; con unos me he reído mucho, pero otros he tenido que pedir que me los explicaran", reconoce. Una confesión que encaja perfectamente con el humor, las bromas internas y las referencias futbolísticas que caracterizan a Línea de Cal.

El programa, que se emite a través de Twitch, cuenta con Bill Kilgore, uno de los perfiles más conocidos del humor futbolístico en X (antes Twitter), y con los periodistas David Sánchez y Javi Torres, además de los influencers Wakaso y Alex Chiner. Un equipo que ha convertido el espacio en un punto de encuentro para los aficionados al fútbol, con tertulias, entrevistas, bromas y un lenguaje muy particular que se ha extendido también por las redes sociales.

Tres preguntas y una respuesta inesperada

Feijóo no se ha limitado a agradecer la invitación. También ha querido entrar en el juego y contestar a tres de las preguntas que le habían trasladado desde el programa. Y la primera de ellas tenía bastante miga futbolística: ¿Lamine Yamal o Kylian Mbappé?

La respuesta del presidente del PP ha sido tan breve como sorprendente: "Entre Lamine Yamal y Mbappé, me quedo con Carvajal". Una salida inesperada que evita decantarse por dos de las principales estrellas del fútbol actual en España y que, de paso, supone un guiño al antiguo capitán del Real Madrid y de la selección española, Dani Carvajal. ¿Tal vez por el desplante que el actual jugador del Getafe hizo a Pedro Sánchez cuando España ganó la Eurocopa en 2024? Ahí quedará siempre la duda…

La segunda contestación también ha dejado espacio para la interpretación: "Nadie puede pedirle más a quien ya lo ha dado todo". Feijóo no aclara a quién se refiere con esta frase, por lo que queda en el aire si se trata de una referencia a algún futbolista, a una figura del mundo del deporte o de una respuesta con un significado más amplio.

La tercera de las cuestiones ha sido contestada con una expresión de sobra conocida: "Yo soy un hombre que se viste por los pies". Una frase que el dirigente popular utiliza para definirse y que añade otro ingrediente a un mensaje plagado de guiños y referencias.

El mensaje oficial (y real) de Alberto Núñez Feijóo para Línea de Cal pic.twitter.com/apqQCn1QRR — Línea de Cal (@linea_d_cal) November 16, 2026

Wakaso tendrá que esperar hasta después del 29-N

El momento más significativo del mensaje llega cuando Feijóo se dirige directamente a Wakaso, uno de los colaboradores del espacio, y le pide que le reserve su sección para después del 29 de noviembre. "Dile a Wakaso que me guarde la sección para después del 29-N", señala el presidente del PP.

La referencia deja una puerta abierta a que Feijóo pueda participar en el programa una vez superada esa fecha. No concreta, sin embargo, cuándo podría producirse la visita ni en qué condiciones, aunque su disposición a sentarse ante los micrófonos de Línea de Cal queda bastante clara.

El político gallego también tiene un recuerdo para David Sánchez (Radio Marca), uno de los periodistas que forman parte del equipo. "Un abrazo para David Sánchez, que es de mi quinta", apunta, antes de despedirse con un "saludo para los seguidores de Línea de Cal".

De un intercambio viral a una posible visita

Este mensaje tiene su origen en el intercambio que Feijóo y Bill Kilgore protagonizaron el pasado 12 de noviembre en X. Todo comenzó cuando el tuitero, aprovechando la polémica generada por la concesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a la creadora de contenido Cristinini por parte de Pedro Sánchez, lanzó una invitación al líder del PP. "Espero que hagas lo propio conmigo", escribió Kilgore, mencionando directamente a Feijóo. La respuesta del presidente popular fue tan escueta como inesperada: "Cuenta con ello".

Aquel intercambio generó una enorme repercusión en las redes sociales y abrió la puerta a todo tipo de bromas sobre la posibilidad de que el dirigente popular también pudiera recibir un reconocimiento institucional si algún día llegaba a la Moncloa. El propio Kilgore aprovechó la contestación para invitarle a participar en Línea de Cal, donde Wakaso ya tenía preparada, en tono de humor, una sección para él.

Ahora Feijóo ha recogido el guante. Y no solamente ha respondido a la invitación, sino que ha demostrado que conoce el universo particular del programa y que está dispuesto a participar en él. Una circunstancia que también ha celebrado la cuenta oficial de Línea de Cal, que ha difundido el mensaje y ha agradecido al dirigente popular su disposición, emplazándole a después del 29-N.

La posible aparición de Feijóo supondría un episodio especialmente llamativo para un programa que ha construido buena parte de su identidad alrededor del humor futbolístico y de una comunidad muy activa en internet. Por ahora, habrá que esperar. Pero el presidente del PP ya ha dejado su particular tarjeta de presentación: prefiere a Carvajal antes que a Lamine Yamal o Mbappé, asegura que es un hombre que se viste por los pies y, sobre todo, parece dispuesto a comprobar en primera persona qué ocurre cuando se sienta en el universo de Línea de Cal.