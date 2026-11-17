Wayne Rooney, leyenda del Manchester United y de la selección inglesa, confesó que durante su carrera pensó en quitarse la vida.

El exfutbolista, de 41 años, lo contó en el podcast 'Life at the Midpoint', en el que habló de sus problemas con la bebida, la depresión y sus pensamientos suicidas en su etapa en el Manchester United.

"Cuando bebía, me encerraba en mi casa durante dos días y solo bebía. Eso fue en el mejor momento de mi carrera", dijo Rooney.

En su momento ya había expresado lo mal que lo pasó y cómo se refugiaba en la bebida en vez de pedir ayuda: "Probablemente lo que más miedo me daba fue la muerte. Cometí muchos errores, que podrían haber sido peores. Todos por el alcohol. Mujeres, conducir borracho, que esto lo hice, o incluso mis problemas me podrían haber llevado a matar a alguien o a mí mismo. Sabía que necesitaba ayuda para salvarme a mí y para salvar a mi familia. Hace 15 años no podías entrar en un vestuario y reconocer que tienes un problema con el alcohol y que tienes una enfermedad mental. No podía hacer eso", añadió.

Rooney también había hablado sobre lo violento que era de joven, cuando iba a una localidad cercana a Mánchester a meterse en peleas. "Había veces que volvía con el ojo morado, otra vez me desencajaron la mandíbula, tenía 13 años".

"Recuerdo un día que estaba cruzando la carretera con una botella de sidra en la mano. Mi entrenador de por entonces, en el Everton, paró con el coche para dejarme pasar. Al día siguiente en el entrenamiento me cogió y me dijo: 'Escucha, tienes el mayor talento que he visto a alguien de tu edad. No lo desperdicies'".

Sobre su situación actual con la bebida, Rooney apuntó que ahora está bien y que lo controla.

"Nunca fui un alcohólico, era más de pegarme un atracón. Si tenía dos días libres, me los pasaba bebiendo. Luego me intentaba recuperar para ir al trabajo y entrenar. Hubo veces que no estuve a mi mejor nivel en los clubes en los que estuve. Ahora he hablado con la gente y me ha ayudado. Por aquella época no lo hice y me lo guardé y todo empeora", aseguró.

"Ahora pienso en ello y veo que fui egoísta, pero estaba pasando por algo con lo que realmente lo pasaba mal. Traté de esconderlo todo. Estaba en un momento en el que piensas en suicidarte. No quería estar con nadie. No quería ver a gente en las calles, no quería entrar a una tienda. Solo estaba cómodo en un campo de fútbol, pero el resto me costaba mucho", explicó.

En la charla, el que fuera el máximo goleador de la selección inglesa admitió que no quería buscar ayuda porque había que "enmascarar las debilidades" y que si lo hubiera hecho se habría sentido "menos hombre".

Ya retirado, Rooney es ahora uno de los comentaristas en televisión más reputados, además de que escribe columnas de opinión en la BBC.