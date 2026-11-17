Vinícius Junior ha encontrado en Brasil el escenario perfecto para recuperar su mejor versión. El delantero del Real Madrid ha protagonizado una auténtica exhibición en el amistoso que la Canarinha ha disputado este martes frente a Singapur (0-7), donde ha firmado un espectacular hat-trick en apenas doce minutos. Tres goles entre los minutos 9 y 21 para confirmar que el brasileño ha recuperado la sonrisa, la confianza y, sobre todo, el olfato goleador que tanto se le estaba resistiendo en los últimos meses.

Después de su doblete frente a Japón, aunque Brasil terminó perdiendo aquel encuentro por 3-2, Vinicius volvió a ser el gran protagonista de la selección dirigida por Carlo Ancelotti. Esta vez sí pudo acompañar su actuación individual con una goleada de la Canarinha, que se marchó al descanso con un contundente 0-4 en el marcador. Endrick, otro futbolista del Real Madrid, también se sumó a la fiesta con un tanto en el minuto 31.

El atacante madridista necesitó apenas 21 minutos para completar su triplete y dejar una de las imágenes más llamativas de esta ventana internacional. Además, se trata del primer hat-trick de su carrera con la selección absoluta brasileña. Una actuación que supone un auténtico soplo de aire fresco para un futbolista que había llegado al parón de selecciones rodeado de críticas y con demasiadas dudas sobre su rendimiento.

Tres goles en doce minutos para reivindicarse

Vinicius abrió el marcador en el minuto 9. El brasileño aprovechó una acción en la que recibió el balón de Bruno Guimaraes para penetrar en el área, deshacerse de sus defensores con un recurso técnico y superar al guardameta rival con un potente disparo de zurda.

El segundo llegó apenas seis minutos después. Esta vez, en una acción de contragolpe en la que Endrick tuvo un papel destacado. El delantero del Real Madrid condujo la pelota y encontró a su compañero, que hizo valer su velocidad para plantarse en una posición privilegiada y definir nuevamente con la zurda.

Pero todavía quedaba una tercera celebración. En el minuto 21, Vinicius aprovechó una asistencia de Estevao para empujar el balón prácticamente a placer y completar su triplete. Doce minutos de inspiración que desataron la euforia brasileña y que permitieron al madridista firmar su primera gran actuación goleadora con la selección en forma de hat-trick.

EL HAT TRICK COMPLETO DE VINICIUS JR EN 20 MINUTOS CON BRASIL! OFICIALMENTE, HA VUELTO 😍🕺🏻 pic.twitter.com/abYdYIUq7Y — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) November 17, 2026

La exhibición pudo ser incluso mayor. Vinicius vio cómo otro tanto suyo era anulado por fuera de juego en la segunda mitad y también participó en una acción que terminó con un gol invalidado a Estevao por una falta previa del propio delantero. Finalmente, Ancelotti decidió sustituirlo en el minuto 60, después de una actuación que difícilmente podía haber sido más convincente.

Cinco goles en dos partidos: la metamorfosis de Vini

Los números de Vinicius durante esta concentración internacional hablan por sí solos. El brasileño ha conseguido cinco goles en dos encuentros, después de haber marcado los dos tantos de su selección frente a Japón. Entonces, su doblete no sirvió para evitar la derrota, pero sí para comenzar a recuperar unas sensaciones que parecían perdidas.

Ahora, ante Singapur, ha ido un paso más allá. Su triplete supone un importante impulso anímico y confirma que sigue teniendo intactas las condiciones futbolísticas que le llevaron a convertirse en uno de los jugadores más determinantes del fútbol mundial. La diferencia con su rendimiento en el Real Madrid resulta especialmente llamativa. Vinicius había llegado a esta ventana internacional con apenas un gol en su cuenta particular con el conjunto blanco y después de acumular una larga sequía goleadora. Su situación había generado un intenso debate sobre su rendimiento, su protagonismo y su capacidad para recuperar el nivel que había ofrecido en anteriores temporadas.

El propio futbolista había reconocido recientemente que su comienzo de curso no había sido el esperado. En la rueda de prensa previa al encuentro contra Singapur, explicó que la eliminación de Brasil en el Mundial había tenido un importante impacto emocional y que durante las vacaciones había entrenado menos de lo habitual. También reconoció que las negociaciones relacionadas con su renovación y el interés de otros clubes habían podido afectar a su concentración. "Me sentí realmente abrumado", llegó a admitir al referirse a todas esas circunstancias. Unas declaraciones que evidenciaban que el problema no era exclusivamente futbolístico.

Un aviso para el Real Madrid

La gran pregunta ahora es si Vinicius será capaz de trasladar todo este fútbol al Real Madrid. Porque su rendimiento con Brasil contrasta con la versión gris que había ofrecido durante buena parte de la temporada en el conjunto blanco. El brasileño ha tenido que convivir con las críticas por su falta de acierto, las dudas sobre su rendimiento colectivo y un escenario complicado en el equipo madridista. Además, ha permanecido apartado de la competición liguera durante cinco jornadas por sanción, una circunstancia que tampoco ha contribuido a encontrar continuidad.

Su relación con el gol necesitaba una reacción y parece haberla encontrado lejos de Valdebebas. Primero fueron los dos tantos contra Japón y ahora ha llegado una exhibición mucho más contundente ante Singapur. En total, cinco goles en dos encuentros para recuperar la confianza y reivindicar su condición de estrella.

También hay otro elemento importante: la presencia de Carlo Ancelotti en el banquillo de Brasil. El técnico italiano conoce perfectamente las cualidades de Vinicius, al que dirigió durante su anterior etapa en el Real Madrid, y está consiguiendo sacar partido de su capacidad para desequilibrar y marcar diferencias en el último tercio del campo. Ahora le toca al brasileño demostrar que no se trata de un espejismo provocado por dos amistosos. El regreso a la competición de clubes será la verdadera prueba de fuego. El Real Madrid necesita recuperar al Vinicius más determinante, ese futbolista capaz de desbordar, generar ocasiones y resolver partidos por sí mismo.

Su exhibición ante Singapur es una magnífica noticia para Brasil, pero también una advertencia para el Real Madrid: el mejor Vinicius sigue ahí. Y después de cinco goles en dos partidos, el brasileño tiene argumentos de sobra para reclamar protagonismo y dejar atrás una etapa que había comenzado a resultar demasiado incómoda.