Argentina ha puesto el broche de oro a su año del subcampeonato del mundo con una auténtica exhibición de fútbol y goles. La selección dirigida por Lionel Scaloni arrolló a Costa Rica (7-0) en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un encuentro sin demasiada historia y en el que la Albiceleste convirtió su superioridad en una goleada incontestable. Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono, todos ellos con dos tantos, fueron los grandes protagonistas de una noche que también dejó el gol de Alexis Mac Allister y un nuevo registro histórico para Emiliano Dibu Martínez.

Ante su público, Argentina ofreció una demostración de pegada y confirmó que el relevo generacional sigue su curso. Scaloni aprovechó el encuentro para continuar probando futbolistas y dar oportunidades a jóvenes que aspiran a hacerse un hueco en una selección que, pese a su profunda renovación, mantiene intacta su capacidad competitiva. Los estrenos de los centrales Mariano Troilo y Aaron Anselmino elevaron hasta 75 el número de jugadores que han debutado bajo las órdenes del seleccionador desde que asumió el cargo en 2019.

Nico Paz y Julián ponen la goleada en marcha

El encuentro apenas tuvo historia desde sus primeros compases. Argentina salió decidida a imponer su ritmo y encontró premio muy pronto. En el minuto 8, Nicolás Paz abrió el marcador con un remate preciso ante el que nada pudo hacer Patrick Sequeira. El joven futbolista, una de las grandes noticias de esta nueva etapa de la Albiceleste, comenzaba así una noche especialmente inspirada.

Costa Rica trató de reaccionar y tuvo una buena oportunidad en el minuto 18, pero se encontró con un Dibu Martínez que volvió a demostrar por qué es uno de los grandes especialistas del mundo bajo palos. El guardameta argentino respondió con un espectacular manotazo para evitar el gol de Josimar Méndez y conservar su portería a cero.

Aquella intervención tuvo, además, un significado histórico: Martínez alcanzó las 47 porterías imbatidas con la selección argentina, igualando el registro que hasta entonces ostentaba en solitario Sergio Chiquito Romero.

La resistencia costarricense, sin embargo, tenía fecha de caducidad. En el minuto 35 apareció Julián Álvarez para firmar el segundo tanto de la noche. Una buena combinación entre Enzo Fernández y Agustín Giay terminó con un centro atrás del lateral del Palmeiras que el delantero del Atlético de Madrid aprovechó para ampliar la ventaja.

Argentina había encontrado definitivamente el camino hacia la goleada. Apenas dos minutos después, Nico Paz volvió a demostrar su calidad. El atacante se hizo con el balón entre dos adversarios y conectó un remate que terminó nuevamente en el fondo de la portería de Sequeira.

Y todavía quedaba tiempo para otro golpe antes del descanso. En el minuto 43, Julián Álvarez completó su doblete y estableció el 4-0 con el que ambas selecciones se marcharon a vestuarios. La diferencia entre los dos equipos era abismal y el encuentro estaba completamente sentenciado.

Mastantuono se suma a la fiesta

Lejos de levantar el pie del acelerador, Argentina mantuvo su ambición tras el paso por vestuarios. Franco Mastantuono, uno de los futbolistas llamados a protagonizar el futuro de la selección, necesitó dos oportunidades para estrenarse como goleador en la noche cordobesa.

En su primera tentativa no encontró portería, pero en la segunda, en el minuto 48, sacó un zurdazo que terminó en la red para establecer el 5-0. El joven atacante se sumaba así a la fiesta goleadora de una Albiceleste que encontraba premio prácticamente en cada llegada.

Con el partido convertido ya en un festival, Argentina siguió buscando la portería contraria. El sexto tanto llegó en el minuto 78, después de una buena acción colectiva que culminó Alexis Mac Allister. El centrocampista puso también su firma a una goleada que todavía tenía reservado un último capítulo.

El encargado de cerrar la cuenta fue nuevamente Mastantuono. En el minuto 88, el joven futbolista firmó su segundo tanto de la noche y estableció el definitivo 7-0, redondeando una actuación que difícilmente olvidará.

Scaloni mira al futuro

La goleada tuvo también una lectura más allá del resultado. Scaloni continúa ampliando el abanico de futbolistas disponibles y demostrando que la renovación de Argentina no está reñida con la competitividad. Los debuts de Troilo y Anselmino son una muestra de esa apuesta por incorporar nuevas piezas a un bloque que ha sabido mantenerse en la élite.

En el lado contrario, Costa Rica cerró su gira sudamericana con un balance muy negativo. La selección dirigida por Bryan Ruiz, que afrontaba esta etapa como el inicio de una nueva era en el banquillo, encadenó su segunda derrota después del 0-2 sufrido ante Ecuador.

Argentina, mientras tanto, se marchó de Córdoba con una goleada, varios nombres propios y la sensación de que el futuro sigue ofreciendo motivos para el optimismo. Los fuegos artificiales que iluminaron el estadio Mario Alberto Kempes pusieron el broche a una noche redonda para la Albiceleste, que despidió el año con siete goles y una nueva exhibición de talento.

Ficha técnica

Argentina, 7: Emiliano Martínez; Agustín Giay (m.46, Gonzalo Montiel), Facundo Medina (m.71, Aaron Anselmino), Lisandro Martínez (m.61, Mariano Troilo), Román Vega (m.61, Nicolás Tagliafico); Enzo Fernández (m.55, Thiago Almada), Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz (m.46, Franco Mastantuono), Julián Álvarez (m.46, José Manuel López), Gianluca Prestianni (m.71, Giuliano Simeone)

Costa Rica, 0: Patrick Sequeira; Gerald Taylor, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Aarón Salazar (m.46, John Ruiz), Celso Borges (m.68, Joseph Mora); Kenyel Michel (m.46, Josimar Alcócer), Andrey Soto (m.46, Douglas López), Carlos Mora (m.68, Gabriel Leiva), Josimar Méndez (m.55, Kenay Myrie); y Manfred Ugalde (m.77, Gian Mauro Morera).

Goles: 1-0 m.8: Nicolás Paz. 2-0 m.35: Julián Álvarez. 3-0 m.38: Nicolás Paz. 4-0 m.43: Julián Álvarez. 5-0 m.48: Franco Mastantuono. 6-0: m.78: Alexis Mac Allister. 7-0: m.88: Franco Mastantuono.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Brasil)

Incidencias: partido amistoso en la fecha FIFA de noviembre jugado en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba