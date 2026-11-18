El fútbol argentino está de luto tras el fallecimiento de Abel Núñez, un jugador de las divisiones inferiores del Fútbol Club Ezeiza, quien murió el domingo 15 de noviembre de 2026 a los 16 años (aunque inicialmente se difundió que tenía 18).

🇦🇷 | Futbolista de 18 años muere tras sufrir una lesión en la cabeza durante un partido en Argentina. Abel Núñez, un jugador del Club Ezeiza, sufrió una lesión en la cabeza durante un partido y perdió el conocimiento en el campo. Los médicos diagnosticaron una fractura de… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 18, 2026

El trágico accidente ocurrió el jueves 12 de noviembre durante un partido de la Quinta División (Juveniles C de la AFA) entre el FC Ezeiza y Deportivo Muñiz, en la cancha del Club Atlético La Sonia en José C. Paz. Durante un despeje, Núñez recibió un fuerte impacto de balón en la cabeza que lo dejó inconsciente de inmediato.

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Tras ser auxiliado en el campo y trasladado de urgencia, los médicos le diagnosticaron una fractura de cráneo y una severa hemorragia interna, por lo que fue intervenido quirúrgicamente. Tras tres días de internación, se confirmó su deceso el domingo.

El Fútbol Club Ezeiza y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresaron su profundo dolor por la pérdida a través de comunicados oficiales y redes sociales (los mensajes completos pueden consultarse en las fuentes). Este caso se suma a otros incidentes similares en el deporte, ocurridos recientemente en el ámbito internacional.