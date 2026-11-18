El equipo de El Primer Palo arrancó la emisión en esRadio celebrando la concesión de la Antena de Oro otorgada por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. El presentador quiso compartir el galardón con todos los oyentes y el equipo de la casa, agradeciendo la confianza brindada por figuras de la dirección como Federico Jiménez Losantos, Javier Somalo, Luis Rodríguez y Dieter Brandau, además de recordar a maestros de la profesión como Pedro Pablo Parrado. Durante su agradecimiento, se reivindicó el valor de un estilo de radio cercano y natural, alejado de artificios o pizarras tácticas complejas.

En el terreno judicial y corporativo, la actualidad deportiva vino marcada por la resolución del Tribunal Supremo, que inadmitió el recurso de casación planteado por LaLiga contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid relativa al fondo CVC. Esta decisión ratifica la postura defendida por el Real Madrid, entidad que impugnó los acuerdos adoptados en la asamblea al sostener que los clubes carecían de información suficiente y rigurosa sobre las condiciones de la operación económica.

El análisis jurídico continuó con el seguimiento del caso Negreira de la mano de Fran Pereña, quien repasó las últimas novedades de la instrucción judicial. Se comentaron las declaraciones de exentrenadores y miembros del club azulgrana, llamando la atención las respuestas escuetas de Luis Enrique Martínez al negar cualquier conocimiento sobre los documentos arbitrales. El equipo concluyó que las pruebas acumuladas hacen inviable el archivo del procedimiento y auguró una inminente apertura de juicio oral en cuanto se aporten los informes periciales pendientes.

La tertulia también debatió sobre la sanción impuesta tras el trágico desenlace de la jugada que costó la vida a Jesús de Miguel y las declaraciones públicas de Gerard Piqué cuestionando el castigo de doce partidos a Owono. Los colaboradores discreparon sobre la idoneidad de las palabras del exfutbolista en su condición de dirigente, aunque coincidieron en analizar la gravedad del debate reglamentario, alertando sobre el peligro de aplicar un populismo punitivo en el ámbito de la justicia deportiva frente a sucesos accidentales.

En clave barcelonista, Marçal Lorente informó de las declaraciones ofrecidas por Rodri Hernández, en las que reclamó una mayor autocrítica a la plantilla culé y exigió elevar el nivel para optar a los grandes títulos, subrayando que el club lleva once años sin reinar en Europa. Los tertulianos debatieron el impacto de este toque de atención en jóvenes como Lamine Yamal, planteando dudas sobre si el centrocampista cuenta ya con el ascendiente necesario dentro del vestuario para ejercer ese liderazgo. David Sánchez indicaba que "debería hacer autocrítica y no tirar de las orejas a sus compañeros".

Por último, se confrontaron las opiniones vertidas sobre el rendimiento del mediocentro y las críticas habituales que recibe Vinicius Jr. en el panorama nacional. La mesa censuró el doble rasero empleado para valorar a determinados futbolistas según su club de procedencia y defendió las cifras determinantes del atacante madridista, concluyendo que la jerarquía en los equipos de élite debe plasmarse sobre el terreno de juego con regularidad y no limitarse a declaraciones ante los medios de comunicación.