El Real Madrid no quiere que se le escape ni una gota del talento de Arda Güler. El club blanco ha anunciado este miércoles la renovación del centrocampista turco por tres temporadas más, por lo que su nuevo contrato se prolonga hasta el 30 de junio de 2032. Un movimiento estratégico con el que la entidad presidida por Florentino Pérez blinda a una de sus grandes apuestas de futuro y, posiblemente, al futbolista con más calidad individual de toda la plantilla junto a Jude Bellingham.

A sus 21 años, Güler ha pasado de ser una promesa de enorme proyección a convertirse en un jugador cada vez más importante en el engranaje madridista. Su exquisita zurda, su capacidad para filtrar pases imposibles, su visión de juego y una técnica individual al alcance de muy pocos le convierten en un futbolista diferente. De esos que no abundan en el mercado y que el Real Madrid no está dispuesto a perder bajo ningún concepto.

La ampliación de contrato supone, además, un reconocimiento a la evolución del internacional otomano desde que aterrizara en el Santiago Bernabéu en el verano de 2023. Llegó procedente del Fenerbahce turco, después de que el club blanco se impusiera en una pugna por hacerse con uno de los talentos emergentes más cotizados del fútbol europeo. Tres años después, aquella apuesta empieza a ofrecer sus mejores dividendos.

Florentino blinda el talento diferencial

La renovación hasta 2032 es mucho más que una operación administrativa. El Real Madrid quiere dejar claro que Arda Güler forma parte de su proyecto de presente y, sobre todo, de futuro. En una plantilla con estrellas de primer nivel y una competencia feroz por cada puesto, el turco representa un perfil distinto: un centrocampista con capacidad para organizar, acelerar el juego, encontrar espacios donde aparentemente no los hay y marcar diferencias con un solo toque.

Porque si algo distingue a Güler es precisamente su extraordinaria calidad técnica. Tiene una zurda privilegiada, un golpeo exquisito y una facilidad asombrosa para jugar entre líneas. Su fútbol no necesita demasiados adornos. A veces le basta un pase para romper dos líneas de presión o un control orientado para dejar atrás a un adversario.

En ese apartado, el turco está a la altura de los futbolistas más dotados de la plantilla. Jude Bellingham, por condiciones y recursos, es el otro gran exponente de esa categoría. Dos jugadores diferentes, pero con una capacidad técnica y una inteligencia futbolística que el Real Madrid considera fundamentales para construir su próximo ciclo ganador.

De promesa a futbolista estratégico

El camino de Güler en el Real Madrid no ha sido precisamente de rosas. Su primera temporada estuvo marcada por las lesiones y las dificultades para encontrar continuidad. Carlo Ancelotti tuvo que administrar con paciencia la incorporación de un chico que había llegado con apenas 18 años y unas expectativas enormes. Pero el turco nunca perdió la confianza en sus posibilidades y tampoco el club dejó de creer en él.

Con el paso de los meses fue ganando protagonismo, minutos y responsabilidad. Su evolución le ha permitido convertirse en una alternativa de primer nivel para la creación ofensiva, hasta el punto de que su ausencia puede notarse especialmente cuando el equipo necesita pausa, imaginación y precisión en el último pase.

Güler tiene algo que no se compra fácilmente: talento natural. Es capaz de jugar como mediapunta, partir desde la derecha, actuar por dentro e incluso asumir funciones de organizador. No es un futbolista de grandes alardes físicos, pero sí de una sensibilidad especial con el balón. Su capacidad para interpretar el juego y encontrar soluciones en espacios reducidos le convierte en un jugador muy difícil de sustituir.

El pasado curso ya dejó números interesantes, con seis goles y catorce asistencias en 51 partidos, cifras que reflejan su creciente influencia en el equipo.

Una apuesta de futuro y una declaración de intenciones

El Real Madrid se asegura así la continuidad de un futbolista que todavía tiene un margen de crecimiento considerable. La ampliación de su contrato hasta 2032 supone también un espaldarazo a su progresión y un reconocimiento a su nueva condición dentro de la plantilla.

La operación se enmarca en la política de la entidad madridista de asegurar a sus jóvenes talentos antes de que puedan convertirse en objetivos prioritarios de otros grandes clubes europeos. Güler, que llegó desde el Fenerbahce en 2023, seguirá vistiendo de blanco durante buena parte de la próxima década.

Y hay un detalle que no debería pasar inadvertido: el Real Madrid no está blindando únicamente a un joven con proyección, sino a un futbolista que ya tiene recursos para marcar diferencias en el presente. Porque el talento de Arda no admite demasiadas discusiones. Otra cosa será su evolución táctica, su regularidad y el peso que consiga adquirir en los partidos grandes. En definitiva, Florentino Pérez ata a su perla turca y el madridismo puede respirar tranquilo, pues la zurda de Arda Güler seguirá en el Bernabéu al menos hasta 2032.