La dirección deportiva del Real Madrid ya tiene trazada parte de su hoja de ruta para el próximo mercado estival con un objetivo claro: reforzar la plantilla ejecutando las cláusulas de recompra de dos de sus canteranos más brillantes en Europa, Nico Paz y Jacobo Ramón, ambos actualmente en las filas del Como 1907 italiano.

La operación responde a la consolidada política de fichajes del club blanco, centrada en incorporar talento joven, contrastado en la élite y con margen de crecimiento, aprovechando fórmulas contractuales favorables que permiten madurar a sus promesas lejos del Santiago Bernabéu antes de darles la alternativa definitiva.

A look at some of Jacobo Ramón's performances this season. His hard work and progress have earned him a first call-up to Spain's senior national team 🇪🇸👊 pic.twitter.com/YFztFJgYkE — Como1907 (@Como_1907) November 17, 2026

El regreso de Jacobo Ramón entra en la profunda reestructuración prevista en la zaga para la temporada 2027-2028. El club ha tomado la decisión de no renovar el contrato de Antonio Rüdiger —que expira en junio de 2027— y buscar una salida en forma de traspaso para Raúl Asencio. Ante este escenario, el central madrileño se perfila como el sustituto natural. Bajo las órdenes de Cesc Fàbregas en el Como, Jacobo se ha afianzado como un pilar defensivo indiscutible tanto en la Serie A como en la UEFA Champions League, lo que incluso le ha valido para entrar en la dinámica de la selección española absoluta en la última convocatoria de Luis de la Fuente. Pese a que su valor de mercado se ha disparado en Italia —45 millones de euros— y despierta el interés de clubes de la Premier League, el Real Madrid conserva una cláusula de recompra cercana a los 9 millones de euros, una cifra muy por debajo de su cotización actual.

Esa es la idea del Real Madrid. Jacobo Ramón todavía no ha decidido nada. Es consciente de que va a tener muchas ofertas, pero él está ahora mismo exclusivamente centrado en la presente temporada.

Nico Paz, madurez y galones para la medular

Por su parte, el retorno de Nico Paz responde al deseo del club de asegurar a uno de los centrocampistas ofensivos más determinantes del fútbol europeo. Tras traspasar el 50 % restante de sus derechos al conjunto italiano el pasado verano por 60 millones de euros, el Real Madrid se reservó una opción unilateral de recompra para 2027 cifrada en 80 millones de euros.

El hispano-argentino atraviesa un momento dulce tanto en el Como —donde brilla como líder futbolístico en liga y competición continental— como con la selección de Argentina, donde viene de marcar dos goles. En las oficinas del Bernabéu consideran que ha alcanzado la madurez necesaria para competir al máximo nivel y evitar que otros gigantes europeos se adelanten por su fichaje, aunque el cuerpo técnico deberá encajar su protagonismo en una medular con alta competencia. Es un futbolista de características similares y que suele ocupar posiciones similares a las de Güler y Bellingham. Al igual que con Jacobo Ramón, Nico Paz tampoco ha tomado ninguna decisión todavía.

La parada en seco con la que manda al defensa a tragar césped no tiene absolutamente ningún sentido Nico Paz va a ser algo muy grande pic.twitter.com/JHU84Ofm4O — Madrid Sports (@MadridSports_) November 18, 2026

Con estas dos incorporaciones, el Real Madrid reafirma un modelo de gestión deportiva que prioriza la proyección a largo plazo y el control sobre el talento formado en La Fábrica. En lugar de acudir al mercado a por veteranos a precios desorbitados, algo que hace, pero no tan frecuentemente, la entidad apuesta por recuperar a futbolistas que ya conocen la exigencia de la casa y que regresan curtidos tras triunfar en una de las ligas más tácticas del continente.