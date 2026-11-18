Juan Mata cuelga las botas. El centrocampista nacido en Burgos, pero con profundas raíces asturianas deja a un lado los terrenos de juego a los 38 años de edad y después de 20 años en la élite. Entre los títulos que reúne en su vitrina se encuentran el Mundial de 2010 y la Eurocopa 2012 —marcando uno de los goles en la final—. Además, cuenta con una Champions League y dos Europa League.

"El fútbol no se va a ir de mi vida. Hay muchas maneras de seguir amando el fútbol, maneras de seguir utilizándolo como vehículo de desarrollo. Puedo dejar de jugar profesionalmente, pero nunca voy a dejar de ser futbolista", aseguró en un comunicado.

El vestuario elegido para grabar el vídeo de despedida es el del Juventud Estadio, el club en el que empezó a jugar con apenas 10 años. Menos de un minuto de grabación que sirve como reconocimiento sincero a todo lo que le ha dado el fútboly a cuánto este deporte le ha permitido vivir.

De esta manera, el campeón del mundo agradece a quienes le han acompañado durante toda la trayectoria y abre las puertas a seguir ligado al mundo del fútbol.

El camino en el fútbol

En el año 2005 aterrizó en La Fábrica y una temporada más tarde se estrenó con el Real Madrid Castilla. De ahí, dio el paso al Valencia, equipo en el que se proclamó campeón de la Copa del Rey. Tras cuatro campañas hizo las maletas con destino a Inglaterra, donde pasó por el Chelsea y el Manchester United.

En 2022, comenzó una nueva etapa en el Galatasaray, un año después fichó por el Vissel Kobe y, aunque estuvo siete meses parado sin equipo, regresó al Western Sydney y el Melbourne Victory fue su último equipo y terminó elegido mejor jugador de la Liga australiana.

En su palmarés tiene una Champions League, dos Europa League, dos FA Cup, una Copa del Rey, una EFL Cup, una Community Shield y títulos de Liga en Turquía y Japón y, por supuesto, la Selección Española, con la que conquistó un Mundial, una Eurocopa y los Europeos sub-21 y sub-19. En total, más de 700 partidos, 158 goles y 175 asistencias repartidos en 20 temporadas.

Sometimes, to love… is to let go. THANKS FOOTBALL. ⚽️❤️♾️ A veces, amar… es dejar ir. GRACIAS FÚTBOL. ⚽️❤️♾️ pic.twitter.com/v7otd6AyOq — Juan Mata García (@juanmata8) November 18, 2026

"Han sido tantos años gracias al disfrute por el juego. A levantarme cada mañana con ganas de entrenar, de jugar, bien sea en escenarios magníficos como Old Trafford, Stamford Bridge o Mestalla o en mis comienzos en el Juventud Estadio, donde el campo se convertía en un barrizal cada invierno. Pienso que esa pasión es fundamental para todo en la vida", afirmó el asturiano.

Durante su carrera, no solo acumuló minutos y títulos; su compromiso con la sociedad le llevó a fundar el movimiento Common Goaly a colaborar en distintas iniciativas en las que se utiliza el deporte como herramienta de cambio. "Con el tiempo me di cuenta de que el fútbol no solo era darle patadas a un balón. Conforme fui creciendo, viajando y viviendo en diferentes países, comprendí la importancia que tiene el fútbol para cambiar la vida de las personas", indicó.

En la actualidad, es vicepresidente del consejo del movimiento Common Goal y forma parte del comité de fútbol del Melbourne City. Además, participa como inversor en proyectos como San Diego FC, de la MLS, a través de Right to Dream; Mercury 13 y las nuevas iniciativas C-Lab y Unleash Football, siempre buscando maximizar el poder del fútbol para ponerlo al servicio de la sociedad y el planeta.

De los 23 jugadores que se proclamaron campeones del Mundial en Sudáfrica durante la Copa del Mundo en 2010, tan solo siguen en activo Sergio Ramos y Albiol —ambos sin equipo—.