El Real Madrid ha hecho oficial la renovación de Aurélien Tchouameni. El club blanco y el centrocampista francés han alcanzado un acuerdo para ampliar su contrato durante seis años más, hasta el 30 de junio de 2032. Tchouameni reúne ocho títulos en las cinco temporadas que lleva en el conjunto.

El centrocampista llegó al Real Madrid en el verano de 2022 procedente del Mónaco a cambio de 80 millones de euros para coger el testigo de Casemiro en el centro del campo y ha disputado un total de 205 partidos.

En ese tiempo ha conquistado una Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Por otro lado, con la selección francesa, el centrocampista ha jugado 50 partidos y se proclamó campeón de la Liga de Naciones en 2021.

El pasado mes de julio el francés ya amplió su vinculación con el Real Madrid hasta 2031 y ahora extiende ese contrato un año más. De cumplir su contrato, el futbolista alcanzará las 10 temporadas en el Santiago Bernabéu, momento en el que tendría 32 años.

Comunicado Oficial: renovación de Tchouameni.https://t.co/xFOlF09uMB — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 19, 2026

La noticia se produce un día después de que el conjunto de Chamartín haya dado a conocer la renovación de Arda Güler. El centrocampista turco amplía su contrato tres temporadas más, por lo que su nueva vinculación se prolonga hasta el 30 de junio de 2032. Un movimiento estratégico con el que la entidad presidida por Florentino Pérez blinda a una de sus grandes apuestas de futuro y, posiblemente, al futbolista con más calidad individual de toda la plantilla junto a Jude Bellingham.

Hasta 15 futbolistas de la actual plantilla están vinculados más allá de 2030, incluyendo a Diomande, Vinicius Jr, Arda Güler, Cucurella, el ya mencionado Tchouameni, Trent, Carreras, Asencio, Espí, Mastantuono, Konaté, Dumfries, Huijsen, Endrick y Lunin.

El papel de Nico Paz y Jacobo Ramón

La dirección deportiva del Real Madrid ya tiene trazada parte de su hoja de ruta para el próximo mercado estival con un objetivo claro: reforzar la plantilla ejecutando las cláusulas de recompra de dos de sus canteranos más brillantes en Europa, Nico Paz y Jacobo Ramón, ambos actualmente en las filas del Como 1907 italiano.

La operación responde a la consolidada política de fichajes del club blanco, centrada en incorporar talento joven, contrastado en la élite y con margen de crecimiento, aprovechando fórmulas contractuales favorables que permiten madurar a sus promesas lejos del Santiago Bernabéu antes de darles la alternativa definitiva.

A un paso de fichar a JJ Gabriel

Apodado como Kid Messi por su electricidad, poca altura y dominio de la pierna izquierda, Joseph Junior Gabriel —JJ Gabriel— está considerado como una de las joyas de mayor proyección mundial de su generación. El jugador, de 16 años, está estos días en Madrid, entrenando en Valdebebas, y todo hace indicar que se decantará por el Real Madrid.

Según ha podido saber Libertad Digital, las negociaciones prosperan y el conjunto blanco tiene la delantera definitivamente. Según las fuentes consultadas del Real Madrid, el club ya tiene un acuerdo verbal y ahora solo faltaría que los clubes, Real Madrid y Manchester United, resuelvan los últimos trámites administrativos y la indemnización por formación.

Según The Times, el United investiga si alguien contactó con el futbolista este verano saltándose la normativa de la FIFA sobre menores de edad y estudia emprender acciones legales si encuentra pruebas de que algún club sondeó de forma ilegal al futbolista.