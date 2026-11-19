Joseph Junior Andreou O’Cearuill, conocido futbolísticamente como JJ Gabriel, tiene apenas 16 años, pero su nombre ya circula por los despachos de algunos de los clubes más importantes de Europa. El joven delantero inglés ha pasado de protagonizar vídeos virales cuando todavía era un niño a convertirse en uno de los grandes reclamos de la cantera del Manchester United. Ahora, con el Real Madrid como destino prácticamente decidido, su historia reúne una serie de anécdotas que ayudan a entender por qué ha despertado tanta expectación.

1. ‘Kid Messi’, un apodo que nació en Internet

Mucho antes de vestir la camiseta del Manchester United, Gabriel ya era conocido en las redes sociales. Sus vídeos mostrando regates, controles y habilidades con el balón comenzaron a circular cuando todavía no había cumplido los diez años. Su desparpajo y su facilidad para superar rivales le valieron el sobrenombre de Kid Messi. Internet fue, por tanto, su primer gran escaparate y el lugar donde empezó a construirse su fama.

2. Una trayectoria por varias canteras inglesas

El Manchester United no fue su primera experiencia en el fútbol de formación. Antes de instalarse en Carrington, Gabriel pasó por las categorías inferiores del Arsenal, el Chelsea y el West Ham. Una trayectoria poco habitual para un futbolista de su edad que refleja hasta qué punto los grandes clubes ingleses llevaban tiempo siguiendo su evolución.

3. Un contrato firmado junto a Cristiano Ronaldo Jr.

Una de las imágenes más curiosas de sus primeros años en el Manchester United llegó durante su presentación en la cantera. Gabriel firmó su contrato ante las cámaras en un acto en el que también apareció Cristiano Ronaldo Jr., hijo del astro portugués. Una fotografía que, vista con perspectiva, reúne a dos jóvenes futbolistas que crecieron bajo una enorme atención mediática.

4. Su verdadero nombre es mucho más largo

Aunque el mundo del fútbol lo conoce como JJ Gabriel, su nombre completo es Joseph Junior Andreou O’Cearuill. Su padre es Joe O’Cearuill, antiguo internacional con la selección de la República de Irlanda, mientras que por parte materna tiene ascendencia chipriota. Una combinación de raíces familiares que también forma parte de su historia.

5. Un récord de precocidad en el Manchester United

La temporada 2025-26 fue la de su gran explosión deportiva. Gabriel marcó 23 goles en la Premier League sub-18 y terminó recibiendo el reconocimiento al mejor jugador de la competición. Además, conquistó el premio Jimmy Murphy al mejor futbolista joven del Manchester United, convirtiéndose en el ganador más joven de la historia del galardón.

6. Old Trafford ya conoce sus celebraciones

Aunque nunca llegó a disputar un encuentro oficial con el primer equipo, Gabriel sí tuvo la oportunidad de jugar y marcar en Old Trafford con las categorías inferiores. De hecho, ese momento aparece entre los recuerdos que quiso destacar en su emotivo vídeo de despedida del Manchester United. También participó en la pretemporada del primer equipo, incluido un amistoso frente al Atlético de Madrid, cuando todavía tenía 15 años.

7. Un estreno europeo difícil de olvidar

Uno de sus últimos grandes momentos con la camiseta del United fue su debut en la UEFA Youth League, el 10 de septiembre de 2026. El delantero firmó un triplete frente al Sabah, en una victoria por 5-0. Una actuación que reforzó su condición de gran promesa y que, a la postre, se convertiría en uno de sus últimos capítulos como jugador de la cantera mancuniana.

8. Estuvo cerca de convertirse en el debutante más joven del United

Su progresión llegó a situarlo ante la posibilidad de hacer historia con el primer equipo. El Manchester United tenía previsto contar con él para el encuentro de la Copa de la Liga frente al Brighton. De haber participado, habría podido convertirse en el futbolista más joven en disputar un partido oficial con los red devils. Sin embargo, su salida del club terminó frustrando esa posibilidad.

9. Un preparador personal en su nueva etapa

Mientras se resuelve su futuro, Gabriel no ha dejado de trabajar. Según informó As, el futbolista ha realizado sesiones individuales en Boadilla del Monte junto a su padre, otros acompañantes y Jack Hunter, un especialista que le acompaña desde Manchester y con el que comenzó a trabajar en junio. Una rutina que refleja la importancia que su entorno concede a mantener su preparación física y futbolística durante este periodo de transición.

10. Una despedida que parecía la de una estrella consagrada

El 17 de noviembre publicó un vídeo en redes sociales para despedirse del Manchester United. En él recordó su llegada al club en 2020, cuando tenía diez años, y agradeció a entrenadores, compañeros y trabajadores su apoyo durante esos años. "El Manchester United siempre formará parte de mi historia", vino a transmitir en su mensaje. Una despedida especialmente llamativa para un jugador que nunca llegó a debutar oficialmente con el primer equipo.

Un futuro todavía por escribir

La siguiente parada de JJ Gabriel apunta al Real Madrid. Según las informaciones publicadas por As, el futbolista y su familia ya visitaron las instalaciones de Valdebebas y conocieron el proyecto blanco. Sin embargo, a 19 de noviembre, todavía quedan detalles por resolver antes de que la operación pueda considerarse oficial.

El Manchester United, por su parte, estudia posibles acciones legales relacionadas con las circunstancias de su salida. La expectación alrededor del joven es enorme, pero su historia futbolística apenas acaba de empezar. Entre los vídeos virales, los récords de precocidad y los focos de los grandes clubes, JJ Gabriel tiene ahora el reto más importante: demostrar sobre el césped que el talento que tantos llevan años anunciando puede convertirse en una carrera extraordinaria.