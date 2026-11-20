La selección dirigida por Luis de la Fuente se enfrentará a Francia en los cuartos de final de la Nations League. El sorteo se ha realizado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza) y ha permitido conocer los cuatro emparejamientos de la siguiente eliminatoria de la competición. Al haber terminado segunda del grupo A3 tras perder en el Riyad Air Metropolitano ante Inglaterra (2-3), el rival tenía que ser uno de los campeones de los otros tres grupos de la Liga A.

Franceses y españoles se vieron las caras el pasado mes de julio en las semifinales del Mundial 2026, en aquella ocasión los goles de Oyarzabal y Pedro Porro sirvieron para certificar el pase a la final de la Copa del Mundo. Aunque en esta ocasión, al frente de la selección gala no estará Didier Deschamps sino Zinedine Zidane.

El campeón con Francia en la Copa Mundial de 1998 cuenta en su vestuario con futbolistas como Olise, Dembélé y Mbappé que forman un ataque de lujo. Será la cuarta competición consecutiva en la que ambas selecciones se vean las caras después de la Eurocopa 2024, Liga de Naciones 2025 y el Mundial 2026, todos ellos con triunfo español. El balance general de duelos entre ambas selecciones inclina la balanza a favor de la selección española con 19 triunfos, trece derrotas y siete empates.

En las pasadas semifinales de la Nations League, que tuvieron como escenario el estadio del Stuttgart, los de Luis de la Fuente se impusieron a los galos 5-4 con un doblete de Lamine Yamal y los tantos de Nico Williams, Pedri y Mikel Merino. En el minuto 67, España se imponía 5-1, aunque los franceses fueron recortando distancias en el marcador.

En esta edición, los partidos se disputarán entre el 25 y el 30 de marzo de 2027. España jugará primero como local en Mestalla el 25 de marzo, un escenario especial ya que el estadio cerrará sus puertas al final de temporada y los valencianistas se trasladarán al Nou Mestalla. La vuelta será lejos de casa el 30 de marzo, todo parece indicar que en el Stade de France de Saint Denis.

🤯 ¿Pero cómo vamos a esperar para ver esta eliminatoria hasta marzo? ¡¡𝗝𝗨𝗚𝗔𝗥𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗜𝗔!! Se vienen unos cuartos de final de la #NationsLeague históricos.#VamosEspaña pic.twitter.com/ou5Og5ZTdD — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 20, 2026

Los otros enfrentamientos serán Países Bajos-Portugal, Noruega-Inglaterra y Bélgica-Alemania. Una vez superados estos partidos, la Final Four se jugará a partido único. En ese encuentro, el rival de España, en caso de victoria ante los galos y pase a semifinales, sería Portugal o Países Bajos y se disputaría en Madrid —Santiago Bernabéu— y Valladolid —José Zorrilla— del 9 y el 13 de junio.

Resto del sorteos

En el sorteo también se han definido los emparejamientos de los play-offs de ascenso de la Liga C a la B y de la B a la A. En lo que respecta a los play-offs de ascenso a la Liga B, las eliminatorias a doble partido serán: Chipre-Macedonia del Norte, Estonia-Rumanía, Islas Feroe-Georgia y Bielorrusia-Israel.

En el play-off de ascenso a la Liga A, cuyos emparejamientos igualmente son a doble partido, los encuentros definidos tras el sorteo son Bosnia-Dinamarca, Hungría-Serbia, Irlanda-Croacia y Eslovenia-Gales. En este caso, los rivales de la izquierda son los que quieren promocionar a la Liga A mientras que los de la derecha son aquellos que buscan mantener su plaza en la primera división.