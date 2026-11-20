Jose Mourinho compareció en la rueda de prensa previa al encuentro del Real Madrid frente al Celta de Vigo que se disputará el sábado a las 21:00 en el Santiago Bernabéu. El conjunto blanco encadena ocho victorias consecutivas y el luso afirmó que se trata de "situación multifactorial", ya que "del mismo modo que cuando se está mal tampoco me gusta decir que es porque física, táctica o emocionalmente se está mal. El bien y el mal es multifactorial".

Lo que sí hizo fue descartar que la mejora se deba al aspecto físico ya que las lesiones "tienen muchos condicionantes" y no se puede prever el futuro. "La cosa principal es el modo en que los jugadores piensan y sienten su profesión, cómo trabajan, cómo recuperan, cómo se entregan a todas las herramientas de trabajo que nosotros tenemos que les pueden ayudar. Crédito total para los jugadores. Esa cuestión de estar bien físicamente no es mucho mi modo de pensar", matizó Mou. Para él, lo importante es "meternos otra vez en el campo y sacar buenos resultados" ya que "los jugadores están juntos y existe un buen grupo".

Hablando de la plantilla, Mourinho afirmó que los internacionales estarán disponibles para medirse al club gallego, aunque subrayó que eso no significa que vayan a jugar: "Es un calendario pesado, y es por eso que yo digo plantilla y no esta historia del once titular". Y aprovechó la ocasión para elogiar al rival: "Es mucho mejor que los puntos que tiene. Es un equipo que la temporada pasada nos ganó aquí, en el Bernabéu. Sufren pocos goles, es una verdad, defensivamente muy organizados, saben cómo hacerlo, cómo presionar".

El regreso de Vinicius

Ante la vuelta de Vinicius Jr al terreno de juego tras los cuatro partidos que estuvo expulsado, comentó: "Es una cosa extraña, hace un par de semanas hablaban de Vinícius como si fuera el problema gigante que el Real Madrid tenía, y después de meter contra Singapur y Japón ya se habla de Vinícius. Le hemos siempre intentado ayudar y es lo que vamos a continuar haciendo".

Sobre las palabras del brasileño en las que reconoció que no se había preparado bien después del Mundial, el luso aplaudió a su futbolista por reconocer su situación y mostró su confianza en él: "A lo mejor podría no haberlo dicho, pero a mí no me gusta criticar la honestidad, la apertura. Ahora empieza el invierno, la verdadera acumulación, y es ahí donde Vinícius puede hacer una gran diferencia para nosotros con la gran experiencia que ya tiene de llegar a esos momentos de la temporada y ser decisivo".

Fichajes y renovaciones

El entrenador fue preguntado sobre el posible fichaje de JJ Gabriel y se limitó a señalar: "No tengo 'feeling', tengo 'feeling' con mis jugadores, con los que trabajo cada día, no con jugadores que no trabajo". Por otro lado, habló sobre la renovación de Arda Güler hasta 2032 y se mostró contento: "Está jugando muy bien, existe evolución en su juego. Una evolución de un supertalento que continúa haciendo cosas que siempre ha hecho y que hace cosas que nunca había hecho. Quiero tener los mejores jugadores del mundo, y la renovación la veo con toda naturalidad".

Sobre otro brasileño, Endrick, que viene de anotar un golazo con la selección, reconoció que es "un niño fantástico" e importante para él, pero "si el Real Madrid como estructura superior decide una cosa diferente".

Por último, el portugués no quiso comparar la situación actual con la que vivió en su primera etapa en el club: "Un grupo que quería mucho ganar. El trabajo estaba hecho y era mejor para el club una nueva etapa, con un entrenador de un perfil diferente al mío. El club no podría haber elegido mejor el entrenador que me ha sucedido".