La tercera renovación de la semana, Courtois. El guardameta amplía su contrato por una campaña más, de 2027 hasta el 30 de junio de 2028. Thibaut Courtois llegó al Real Madrid en 2018 y en sus nueve temporadas defendiendo la camiseta del conjunto blanco, ha disputado 348 partidos. Además, ha ganado 14 títulos incluyendo dos Champions League, tres Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

"Su contribución a todos estos títulos ha estado marcada por actuaciones trascendentales que le han convertido en el mejor portero del mundo", afirma el Real Madrid en su comunicado. Como muestra, han compartido un vídeo en sus redes sociales en el que muestran distintas paradas del portero belga desde su entrada en el vestuario blanco.

"A nivel individual, Courtois ha ganado el Guante de Oro del Mundial de Rusia 2018, el Premio The Best al Portero de la FIFA en 2018, el Trofeo Yashin en 2022 y el Trofeo Zamora en 2014. Además, fue incluido 2 veces en el Once Mundial FIFA 2022 y 2023 y designado como el Mejor Jugador de la Final de la Champions en París 2022, la Decimocuarta del Real Madrid", cuentan en su comunicación.

Movimientos en las oficinas de Valdebebas

Al comienzo de la semana, el Real Madrid dio a conocer la renovación de Arda Güler. El centrocampista turco amplía su contrato tres temporadas más, por lo que su nueva vinculación se prolonga hasta el 30 de junio de 2032. Un movimiento estratégico con el que la entidad presidida por Florentino Pérez blinda a una de sus grandes apuestas de futuro y, posiblemente, al futbolista con más calidad individual de toda la plantilla junto a Jude Bellingham.

Un día más tarde, tocó el turno de Tchouameni. El club blanco y el centrocampista francés alcanzaron un acuerdo para ampliar su contrato durante seis años más, hasta el 30 de junio de 2032. De cumplir su contrato, el futbolista alcanzará las 10 temporadas en el Santiago Bernabéu, momento en el que tendría 32 años.

Todo hace indicar que las próximas renovaciones serán las de Jude Bellingham y Fede Valverde. Hasta 15 futbolistas de la actual plantilla están vinculados más allá de 2030, incluyendo a Diomande, Vinicius Jr, Arda Güler, Cucurella, el ya mencionado Tchouaméni, Trent, Carreras, Asencio, Espí, Mastantuono, Konaté, Dumfries, Huijsen, Endrick y Lunin.

Por otro lado, la dirección deportiva del Real Madrid ya tiene trazada parte de su hoja de ruta para el próximo mercado estival con un objetivo claro: reforzar la plantilla ejecutando las cláusulas de recompra de dos de sus canteranos más brillantes en Europa, Nico Paz y Jacobo Ramón, ambos actualmente en las filas del Como 1907 italiano.

Además, según ha podido saber Libertad Digital, las negociaciones para fichar a JJ Gabriel prosperan y el conjunto blanco tiene la delantera definitivamente. Apodado como Kid Messi por su electricidad, poca altura y dominio de la pierna izquierda, Joseph Junior Gabriel está considerado como una de las joyas de mayor proyección mundial de su generación. Aunque, preguntado por él en rueda de prensa, José Mourinho ha preferido no pronunciarse: "No tengo 'feeling', tengo 'feeling' con mis jugadores, con los que trabajo cada día, no con jugadores que no trabajo".