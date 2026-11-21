El Real Madrid consiguió una victoria por 2-1 ante el Celta en la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto gallego se adelantó en los primeros minutos por medio de Pablo Durán, pero Jude Bellingham empató en la segunda parte y Carlos Espí culminó la remontada a cinco minutos del final. El equipo blanco sumó así su novena victoria consecutiva.

El Celta golpea primero y el Madrid no encuentra el camino

Mourinho introdujo cambios en los laterales y el centro del campo y dejó inicialmente en el banquillo a Vinícius, que llegaba después de marcar con Brasil ante Japón y Singapur. Diomande ocupó su lugar en el once, pero el técnico portugués apenas tuvo tiempo para comprobar el funcionamiento de su apuesta.

El Celta salió con más decisión y encontró pronto el premio. En el minuto 6, Swedberg puso un centro desde la izquierda que Pablo Durán remató a placer para establecer el 0-1. El extremo sueco ya había marcado dos goles en el Santiago Bernabéu la temporada anterior.

El tanto obligó al Real Madrid a jugar por primera vez en casa esta temporada con el marcador en contra. Los blancos intentaron reaccionar mediante la posesión, aunque tuvieron dificultades para superar la primera línea de presión del equipo de Claudio Giráldez.

El primer acercamiento madridista llegó en el minuto 14. Bernardo remató de cabeza un centro de Diomande, pero el balón se marchó desviado. Más tarde, Mbappé probó fortuna con un disparo cruzado que tampoco encontró portería.

El Celta, por su parte, pudo ampliar su ventaja. Swedberg se plantó ante Courtois después de una pérdida de Bernardo en tres cuartos de campo, pero el guardameta belga resolvió el mano a mano y evitó el segundo tanto visitante.

😳 𝐋𝐚 𝐭𝐮𝐯𝐨 Williot Swedberg. El sueco pudo ampliar la ventaja del Celta sobre el Real Madrid.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/PDYMnYJlJY — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 21, 2026

Mbappé falla un penalti y Mourinho mueve el banquillo

La ocasión más clara del Real Madrid antes del descanso llegó desde el punto de penalti. El árbitro señaló una pena máxima sobre Mbappé por un agarrón de Javi Rodríguez cuando el delantero francés intentaba alcanzar un pase filtrado de Diomande.

El propio Mbappé asumió el lanzamiento, pero envió el balón muy por encima del larguero. Fue el segundo penalti que falla esta temporada en LaLiga, después del que no pudo transformar ante el Betis.

❌ El 𝐬𝐨𝐫𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐨 de Mbappé. El francés mandó 𝐝𝐞𝐬𝐯𝐢𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐭𝐢 contra el Celta.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/mRFxIKkpLJ — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 21, 2026

Mourinho decidió intervenir en el encuentro a los diez minutos de la segunda parte. El técnico sustituyó a Carreras, Trent y Bernardo para dar entrada a Cucurella, Valverde y Vinícius.

El brasileño se situó en la banda izquierda, Diomande pasó a la derecha y Güler ocupó un puesto en el centro del campo junto a Camavinga. Los cambios buscaban dar más recursos al equipo en la creación y mejorar sus decisiones en los últimos metros.

El Celta llevaba varios minutos sin acercarse con peligro a la portería de Courtois, pero dos intentos de Jutglà y Pablo Durán volvieron a inquietar al conjunto madridista. El segundo disparo obligó al portero belga a intervenir de nuevo.

Bellingham empata y Carlos Espí completa la remontada

La parada de Courtois dio impulso al Real Madrid, que encontró poco después el camino del empate. Vinícius protagonizó una progresión por la izquierda y cedió el balón a Mbappé. El francés se giró en la frontal del área y habilitó a Bellingham, que apareció a su derecha para marcar el 1-1.

🕹️ Si 𝐕𝐢𝐧𝐢𝐧𝐜𝐢𝐮𝐬, 𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞́ y 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠𝐡𝐚𝐦 se encuentran... El gol del inglés para empatar el Real Madrid-Celta.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/CKvzvf8h6G — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 21, 2026

Con el encuentro todavía abierto, Mourinho agotó sus opciones ofensivas con la entrada de Carlos Espí. El delantero apenas tuvo oportunidades de intervenir durante sus primeros minutos, pero terminó siendo decisivo en el desenlace.

A cinco minutos del final, un centro de Vinícius llegó al área y el portero despejó el primer remate de cabeza de Espí. El delantero aprovechó el rechace y, con un segundo toque, esta vez con el pie, envió el balón a la red.