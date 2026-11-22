El delantero del París Saint Germain (PSG) Désiré Doué, que sufrió una seria lesión en la rodilla durante el partido de liga del sábado en Niza y tuvo que ser evacuado del campo en camilla, será operado a finales de mes.

🚨🤕 ALERTA DÉSIRÉ DOUÉ El francés sufrió una lesión y podría estar fuera durante un largo periodo 🚑#Ligue1enDAZN 🇫🇷 pic.twitter.com/uklUnK3XD6 — DAZN España (@DAZN_ES) November 21, 2026

El PSG indicó este domingo en un breve comunicado que al internacional francés se le rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y que será objeto a finales de mes de una intervención quirúrgica. Doué se perderá lo que queda de temporada.

Doué había marcado el segundo tanto de su equipo ante el Niza antes de dañarse la pierna derecha en una acción en solitario, cuando intentaba controlar un balón. Dejó el campo con las manos en la cara, síntomas de dolor, con lágrimas en los ojos y sobre una camilla.

La noticia cae como un jarro de agua fría en París, donde todavía asimilaban la ausencia de Khvicha Kvaratskhelia. El extremo georgiano sufrió exactamente la misma lesión —rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha— el pasado 20 de octubre durante el triunfo del PSG ante el FC Barcelona (4-2) en la UEFA Champions League.

Kvaratskhelia ya fue intervenido quirúrgicamente y no se espera su regreso hasta el tramo final de la primavera de 2027, perdiéndose la mayor parte de la campaña. Tras conocerse el diagnóstico de su compañero, el propio atacante georgiano le envió un mensaje público de ánimo a Doué en redes sociales.

Luis Enrique, obligado a reinventar el ataque

Con ambos futbolistas fuera de combate, el vigente campeón de Europa afronta un panorama complejo de cara a la recta decisiva de la fase liga de la Champions League —donde recibe este miércoles a la AS Roma— y la defensa del liderato en Francia. Ante la falta de efectivos de primer nivel en las bandas, Luis Enrique deberá apostar por variantes como Ousmane Dembélé y Ferran Torres, mientras la directiva parisina evalúa acudir al mercado de fichajes en enero para cubrir el vacío dejado por sus dos estrellas.