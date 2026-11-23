Aitor Esteban quiso despachar con dos ejemplos una pregunta que apuntaba al coste deportivo y económico de la oficialidad de la selección vasca de fútbol. Durante el desayuno de Nueva Economía Fórum celebrado el pasado jueves en Madrid, al presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) le preguntaron si era consciente de que ese paso podría obligar a la Real Sociedad, al Deportivo Alavés y al Athletic Club a abandonar LaLiga. La respuesta llegó en forma de referencias a Gales y Andorra, y con una conclusión: "Como todo en la vida, es voluntad política".

Sin embargo, el paralelismo no aguanta demasiado. Los casos que invocó Esteban tienen historias y estructuras distintas, según destaca El Confidencial en una información firmada por Kike Marín, y no despejan la cuestión planteada: qué ocurriría con los clubes vascos si la selección vasca —la mal llamada Euskal Selekzioa— obtuviera reconocimiento oficial y cuáles serían las consecuencias para su participación en las competiciones españolas.

El presidente del PNV recordó que Gales tiene una liga propia y que algunos de sus equipos más importantes han jugado en Inglaterra. Pero la excepción no describe la situación habitual de los clubes galeses. De los seis que han competido en el sistema inglés, cinco siguen allí después de que el Colwyn Bay regresara a la liga galesa en 2019. Ninguno milita hoy en la Premier League y tres de ellos juegan en Championship: Swansea, Cardiff y Wrexham AFC.

La comparación, por tanto, apunta a una posibilidad excepcional dentro de un marco propio, pero no resuelve si Real Sociedad, Alavés y Athletic podrían seguir en LaLiga en el escenario que plantea la pregunta. Esteban zanjó esa incógnita apelando a la voluntad política, sin concretar qué fórmula permitiría compatibilizar la oficialidad de la selección con la continuidad de los clubes en el campeonato español.

Andorra no es el Andorra de Piqué

La segunda referencia también mezcla dos realidades diferentes. Andorra tiene selección y competición nacional, pero el FC Andorra juega en España por una razón histórica: el club se fundó en 1942, antes de que existiera la Federación Andorrana de Fútbol, y se integró en la Federación Catalana. La liga del Principado, donde compiten los demás equipos andorranos, nació en 1995.

El club que preside Gerard Piqué no equivale, por tanto, a la selección ni a la liga andorranas. Hoy milita en Segunda División, pero su trayectoria en el fútbol profesional español se limita a cuatro temporadas. La competición andorrana, por su parte, reúne a diez equipos que pueden aspirar a disputar torneos europeos. Son contextos distintos, aunque la respuesta de Esteban los presentara como una misma referencia.

El líder nacionalista también sostuvo que, según las últimas encuestas, la mayoría apoya la oficialidad de la selección vasca y defendió que las selecciones pueden competir internacionalmente sin que "se rompa nada". Pero el respaldo social que atribuye a la propuesta no responde por sí solo a las condiciones deportivas y federativas que determinarían el encaje de los clubes.

La pelota vasca como precedente

Aitor Esteban puso también como ejemplo la pelota vasca, cuya selección compitió recientemente en el Mundial de Argentina y Uruguay tras un cambio en la Ley del Deporte. "En algunos partidos le hemos ganado a España y en otros hemos perdido", dijo. Sin embargo, ese precedente tiene límites evidentes: la pelota y el fútbol tienen estructuras internacionales, competiciones y relaciones federativas diferentes.

El presidente del PNV reivindicó que su partido negoció el cambio legal y reprochó a otras formaciones nacionalistas que no le ayudaran. Pero el caso de la pelota no responde a la pregunta sobre LaLiga ni demuestra que el fútbol pueda seguir la misma vía. De momento, la propuesta se sostiene en una consigna —"voluntad política"— y en ejemplos que, después de haber sido examinados de cerca, poco aclaran sobre el futuro de los clubes vascos.