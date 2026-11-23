La Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha acogido este lunes el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey. Entre los duelos más destacados figuran partidos como el Numancia (de Segunda RFEF) contra el Athletic Club de Bilbao, el Atlético Paso (2ª RFEF) - Sevilla, el Extremadura (1ª RFEF) - Real Betis, el Real Ávila (2ª RFEF) - Getafe (1ª), el Sestao River (1ª RFEF) - Villarreal, el Real Jaén (1ª RFEF) - Valencia y el Arosa (2ª RFEF) - Celta de Vigo.

Asimismo, el sorteo de Copa también ha deparado cinco choques entre equipos de la misma categoría, de LaLiga Hypermotion (Segunda División), como son el Sabadell-Real Sporting de Gijón, Almería-Granada, Albacete-Las Palmas, Eldense-Tenerife y Ceuta-Cádiz.

En el sorteo con estos 56 clubes todavía no están presentes el Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad y FC Barcelona, los cuatro exentos de esta segunda eliminatoria al disputar la Supercopa de España —el próximo mes de febrero en Turquía— y que se incorporarán al torneo del KO ya en dieciseisavos de final.

Las eliminatorias de segunda ronda de la Copa del Rey se disputarán los días 1, 2 y 3 de diciembre a partido único.

El Sevilla pasó dos de las tres eliminatorias ante rivales canarios

Cabe destacar como curiosidad el caso del Sevilla FC. El cuadro hispalense, que la próxima semana se enfrentará en la segunda ronda de la Copa con el Atlético Paso de La Palma, ha superado dos de las tres eliminatorias coperas que ha disputado en su historia frente a adversarios del archipiélago canario.

El primer precedente del Sevilla contra un rival insular fue en la edición 1939/40, cuando eliminó al Tenerife en dieciseisavos, tras resolver el pase con un 6-1 en la ida —los goles fueron marcados por Pepillo (3), Guillermo Campanal (2), Salustiano y el visitante Chicote— y perder por la mínima (1-0) —volvió a anotar Chicote— en el choque de vuelta.

La Unión Deportiva Las Palmas, en la temporada 1957/58, ha sido el único equipo canario que ha apeado de la Copa al Sevilla, al que goleó por 5-0 —con un triplete de Silva más tantos de Larraz y Torres— en la ida de los octavos sin que el 2-0 de la vuelta —Arsenio Iglesias y Pepín— pusiera en peligro su clasificación.

La única vez que los sevillistas han visitado Canarias en la Copa en el siglo XXI fue en los dieciseisavos de final de la edición 2003/04, en partido disputado en el Insular de Gran Canaria por la negativa del club andaluz a jugar sobre el césped sintético del campo del Lanzarote y resuelto por la mínima (0-1) con un solitario gol de Julio Baptista.



Emparejamientos de primera ronda de la Copa del Rey

Atlético Paso (2ª RFEF) - Sevilla (1ª)

Arosa (2ª RFEF) - Celta de Vigo (1ª)

Numancia (2ª RFEF) - Athletic Club de Bilbao (1ª)

Real Ávila (2ª RFEF) - Getafe (1ª)

Gimnástica Torrelavega (2ª RFEF) - Alavés (1ª)

Amorebieta (2ª RFEF) - Osasuna (1ª)

Reus Reddis (2ª RFEF) - Racing (1ª)

Portugalete (2ª RFEF) - Deportivo (1ª)

Europa (1ª RFEF) - Rayo Vallecano (1ª)

Sestao River (1ª RFEF) - Villarreal (1ª)

Sant Andreu (1ª RFEF) - Eibar (1ª)

Mirandés (1ª RFEF) - Leganés (2ª)

Cultural (1ª RFEF) - Castellón (2ª)

Ponferradina (1ª RFEF) - Andorra (2ª)

Rayo Majadahonda (1ª RFEF) - Mallorca (2ª)

CD Extremadura (1ª RFEF) - Real Betis (1ª)

Zaragoza (1ª RFEF) - Burgos (2ª)

Huesca (1ª RFEF) - Girona (2ª)

Zamora (1ª RFEF) - Real Valladolid (2ª)

Coria (1ª RFEF) - Málaga (1ª)

Antequera (1ª RFEF) - Levante (1ª)

Real Jaén (1ª RFEF) - Valencia (1ª)

Cartagena (1ª RFEF) - Elche (1ª)

Sabadell (2ª) - Real Sporting de Gijón (2ª)

Almería (2ª) - Granada (2ª)

Albacete (2ª) - Las Palmas (2ª)

Eldense (2ª) - Tenerife (2ª)

Ceuta (2ª) - Cádiz (2ª)