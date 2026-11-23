España firmó este lunes la mayor goleada de su historia en un Mundial sub-17 de fútbol masculino al aplastar a Fiyi por 15-0 en la segunda victoria hispana en el campeonato, en la que el extremo de la UD Las Palmas Rafa Cruz, con cinco tantos, también batió la marca de máximo goleador en un encuentro.

El récord estaba en 13-0 frente a Nueva Zelanda en 1997, pero los de David Cubillo elevaron el listón en un encuentro que fue un monólogo de principio a fin y que supuso un tormento para el combinado fiyiano, que en la primera jornada ya encajó un 6-0 a manos de Marruecos.

España se quedó a un tanto de igualar el récord total de goles en un mismo encuentro, conseguido por Marruecos en el Mundial del pasado año ante Nueva Caledonia.

Después del triunfo ante China en el estreno (5-0), España confirmó su pase a dieciseisavos de final, en un torneo que es el único que no luce en la vitrina del fútbol español, y se lo dedicó al extremo del Athletic Club Christian Imga, quien tuvo que abandonar la concentración el pasado sábado debido a una lesión muscular.

El partido no tuvo ninguna historia, más allá de conocer cuál sería el zurrón de tantos recibido por el equipo oceánico, encerrado en su área desde el pitido inicial y para el que cruzar el medio del campo supuso una proeza.

Cubillo aprovechó para hacer rotaciones e introdujo ocho cambios respecto a China, con la estrella del grupo, el mediocentro del Barcelona Ebrima Tunkara, a la que reservó en el banquillo después de su formidable actuación en el estreno.

Entre las caras nuevas, Rafa Cruz, quien también firmó una actuación histórica con su repóker de goles, algo que no había ocurrido en las veinte ediciones previas del campeonato juvenil de la FIFA.

El delantero de la UD Las Palmas fue el que abrió el marcador a los cinco minutos, con dedicatoria a Imga, al poco repitió y el tercero llegó de la mano de Roberto Tomás.

España siguió apretando el acelerador y antes de la primera media hora duplicó su renta por medio de los mismos protagonistas, a los que se unió Trujillano, y eso que el portero Biu hizo media docena de paradas de mérito.

La tortura para Fiyi, en su segundo Mundial tras su estreno el pasado año, no se detuvo y al descanso el resultado se elevó a 9-0, con triplete también para Roberto Tomás, de penalti, más los tantos de Trujillano y Company.

La tremenda desigualdad hizo que España se tomara la segunda parte más como un entrenamiento y Cubillo hizo debutar a otra de las perlas del equipo, el ariete del Real Madrid Yeremaiah Ramos, reservado ante China por haber arrastrado problemas físicos.

Pero la disminución del ritmo no frenó la sangría de goles. El décimo derivó de un segundo penalti, revisado por el VAR, que anotó Trujillano, y el undécimo, con un cabezazo de Jorge Domínguez.

Rafa Cruz puso la guinda a su hito con su quinto antes de ser relevado, mientras que el central del Atlético repitió con otro testarazo y Yeremaiah puso el decimoquinto.

El combinado de Cubillo cerrará la fase de grupos este jueves, día 26, ante Marruecos, contra el que se jugará acabar primera de grupo y tener un mejor cruce en dieciseisavos de final.

Ficha técnica:

España, 15: Darlington; Kourouma, Holmes Júnior (Mayans, min. 46), Jorge Domínguez, Raúl Expósito; Mateo Sobral (Eloi Gómez, min. 70), Roberto Tomás (Yeremaiah, min. 46), Marco Company; Rafa Cruz (Emeka, min. 70), Ïu Martínez (Cases, min. 61) y Trujillano.

Fiyi, 0: Biu; Maharaj (Reddy, min. 85), Naidu, Vatanitawake, Raiyawa; Loga (Ali, min. 57), Muatini, Dau (Baselala, min. 57), Vata (Swami, min. 57); Tito y Achari.

Goles: 1-0, min 5: Rafa Cruz. 2-0, min. 10: Rafa Cruz. 3-0, min. 12: 4-0, min. 19, Roberto Tomás. 5-0, min. 21: Rafa Cruz. 6-0, min. 25: Trujillano. 7-0, min. 35: Roberto Tomás, de penalti. 8-0, min. 40: Trujillano. 9-0, min. 43: Company. 10-0, min. 51: Trujillano, de penalti. 11-0, min. 53: Jorge Domínguez. 12-0, min. 57: Rafa Cruz. 13-0, min. 65: Rafa Cruz. 14-0, min. 74: Jorge Domínguez. 15-0, min. 80: Yeremaiah.

Árbitro: Josué Ugalde (Costa Rica).

Incidencias: Segundo partido del grupo H del Mundial sub-17 de fútbol disputado en el campo 4 del complejo Aspire Zone de Doha.