Surrealista imagen la que se ha vivido en Uruguay. Se disputaba un encuentro de la Segunda División de Uruguay que enfrentaba al Uruguay Montevideo y Paysandú en el peculiar estadio Parque ANCAP, cuya ubicación tiene mandanga: es contiguo a la concurrida Ruta 1 (Ruta General Hugo Batalla).

Lo vivido este fin de semana fue completamente insólito y está dando mucho que hablar en las redes sociales. Corría el minuto 23 de la primera mitad cuando el defensa Richard Núñez, tratando de alejar el peligro de su área, conectó un despeje con tal potencia que el balón superó los límites del estadio y fue a parar directamente sobre el asfalto de la carretera.

😳Un balón despejado fuera del campo en un partido de fútbol en Uruguay provoca un accidente de coche en la carretera pic.twitter.com/jbJ2G8Fjak — solofichajes123 (@solofichajes123) November 23, 2026

La secuencia, que quedó registrada por las cámaras de la retransmisión televisiva, muestra cómo la pelota bota en mitad de la carretera ante la sorpresa de los conductores. Al encontrarse de sopetón con la bola, el conductor de un coche dio un frenazo brusco para esquivarla, una maniobra repentina que impidió reaccionar a tiempo al vehículo que circulaba justo detrás, provocando una colisión por alcance en plena vía.

Afortunadamente, y pese a lo llamativo del impacto, las autoridades confirmaron que el incidente se saldó sin heridos, registrándose únicamente daños materiales en los automóviles implicados y retenciones de tráfico hasta que los vehículos fueron retirados al arcén.

En lo estrictamente deportivo, el partido prosiguió sin mayores sobresaltos mientras el vídeo del incidente comenzaba a dar la vuelta al mundo, cerrándose el marcador con una victoria por la mínima (1-0) a favor de Uruguay Montevideo.