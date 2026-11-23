Saltan las alarmas en el FC Barcelona. Lamine Yamal no estará disponible para el próximo compromiso europeo del conjunto azulgrana frente al Sabah, después de que el club haya comunicado que el futbolista sufre unas molestias leves en el tobillo derecho.

La entidad catalana ha decidido no correr riesgos con una de sus principales estrellas y dejar al extremo en Barcelona por precaución. De esta manera, el internacional español se perderá el encuentro de este miércoles en Bakú, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League.

Las molestias del '10' azulgrana aparecieron durante el partido de este domingo frente al Villarreal, en el que disputó los 90 minutos y fue protagonista de la remontada del equipo. Aunque pudo completar el encuentro, las sensaciones físicas posteriores han llevado a los servicios médicos y al cuerpo técnico a optar por el descanso.

El desplazamiento a Azerbaiyán también ha influido en la decisión. El viaje, de casi 4.000 kilómetros y más de cinco horas de duración, suponía un esfuerzo adicional que el Barcelona ha preferido evitar para no agravar los problemas físicos del joven atacante.

El domingo, fecha marcada en el calendario

Pese al contratiempo, las noticias no parecen preocupantes para el conjunto azulgrana. Según ha informado el propio club en su comunicado médico, Lamine Yamal estará disponible para el encuentro del próximo domingo frente al Deportivo de La Coruña, en Riazor.

Esta ausencia supone un nuevo episodio de precaución con el estado físico del futbolista, que recientemente también se perdió un compromiso con la selección española debido a unas molestias en la rodilla derecha.

El Barcelona quiere evitar cualquier riesgo innecesario con su estrella y apuesta por darle descanso antes de que las pequeñas molestias puedan convertirse en un problema mayor. Por ahora, el objetivo está claro: recuperar a Lamine Yamal cuanto antes y tenerlo al cien por cien para los próximos compromisos de la temporada.