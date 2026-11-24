Guadalajara volvió a convertirse en punto de encuentro del deporte y el periodismo con la celebración de la VI Gala de Premios VIP Deportivo. El Teatro del Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián acogió el pasado viernes 20 de noviembre una ceremonia en la que se entregaron diez premios y cinco reconocimientos especiales, con protagonistas de primer nivel como Matías Prats, Alba García, Jaime Migallón, Jorge D'Alessandro y el circuito MADRING.

La capital alcarreña repitió como sede por segundo año consecutivo en una cita que reunió al deporte base, medallistas internacionales, profesionales de la comunicación y representantes institucionales. Cristina Pedroviejo y Víctor Pablo Prado condujeron el acto, que arrancó a las 18:00 horas con una actuación de la Escuela Babel.

El presidente de la Asociación VIP Deportivo, Víctor Pablo Prado, y Armengol Ngonga, concejal de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Guadalajara, fueron los encargados de dar la bienvenida a los asistentes.

Matías Prats y Alba García, entre los protagonistas

Uno de los galardones más destacados fue el Premio al Mejor Periodista Deportivo, que recayó en Matías Prats Chacón. El periodista, al frente de ElDesmarque en Telecinco y Cuatro, recibió el reconocimiento por su labor en la comunicación deportiva y su capacidad para acercar la actualidad al público.

La atleta paralímpica Alba García Falagán fue distinguida con el Premio a la Superación. La madrileña, bronce en los Juegos de París 2024 en salto de longitud T11 y campeona del mundo en Nueva Delhi en 2025, recibió el galardón por su trayectoria y perseverancia.

También tuvo un lugar especial Jaime Migallón, Premio al Mejor Deportista de Guadalajara. El fondista alcarreño logró el bronce europeo sub-23 en los 10.000 metros en Bergen y se impuso posteriormente en la Milla Urbana Ciudad de Guadalajara.

La karateca Paola García Lozano, campeona de Europa absoluta de kata y oro mundial sub-21, fue reconocida como Deportista Revelación. Por su parte, Jorge D'Alessandro recibió el Premio a la Cultura y Deporte, en reconocimiento a su trayectoria como futbolista, entrenador y comentarista.

MADRING, La Vuelta y el deporte base

La gala también distinguió a grandes proyectos deportivos. La Vuelta recibió el Premio al Mejor Evento y Organización Deportiva, mientras que MADRING fue galardonado con el Premio al Impulso del Deporte Nacional por su contribución al automovilismo en España.

La Real Federación Española de Piragüismo obtuvo el Premio a la Mejor Federación y Madrid Panthers fue reconocido por su impulso al talento joven y al fútbol femenino. La Asociación Española de la Prensa Deportiva recibió el Premio a la Promoción y Defensa del Periodismo Deportivo.

Los cinco reconocimientos especiales recayeron en Daucik & Kubala Management, SAVE Futsal, Insider Fashion Tour by Santa Marta Luxury, Club Atletismo La Esperanza y Megamedia y Movistar+, por sus iniciativas en innovación, formación, atletismo popular, moda y deporte, y redes sociales.

La ceremonia concluyó con una fotografía de familia de premiados y organizadores y una última actuación de la Escuela Babel, poniendo el broche a una edición que volvió a reivindicar el deporte como herramienta de formación, inclusión y desarrollo de la juventud.