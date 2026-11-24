Ferran Torres ha adquirido por siete millones de euros el edificio de oficinas del Valencia CF situado junto a Mestalla, en una operación que permite al club obtener liquidez por uno de sus activos inmobiliarios y devuelve al futbolista a una relación directa con la entidad en la que se formó. La compraventa se refiere al inmueble administrativo, que el club ché podrá seguir utilizando mientras prepara el traslado de sus dependencias al nuevo estadio.

La operación tiene una lectura económica y otra simbólica. Torres, actual futbolista del Paris Saint Germain, internacional español y antiguo jugador valencianista, invierte en un edificio estrechamente ligado a la vida cotidiana del club. Para la entidad, la venta supone convertir en ingresos un activo que ya no considera imprescindible a largo plazo, sin que ello implique abandonar de inmediato el espacio.

Un inmueble al lado de Mestalla

El edificio se encuentra en las inmediaciones del estadio y ha funcionado durante años como uno de los principales centros administrativos y comerciales del Valencia. En sus dependencias trabajan distintas áreas de la entidad, de modo que el cambio de propietario no comportará, por ahora, una mudanza inmediata ni una interrupción de la actividad.

El acuerdo contempla que el club pueda permanecer en el inmueble mientras organiza el traslado de sus oficinas. La previsión comunicada por la entidad sitúa ese movimiento en una etapa posterior, ligado al desarrollo del nuevo Mestalla. Así, el Valencia gana margen para planificar la transición y obtiene fondos antes de dejar el edificio.

La adquisición por parte de Torres añade un vínculo particular a la operación: el jugador creció futbolísticamente en la cantera valencianista y llegó al primer equipo antes de dar el salto a la Premier League en las filas del Manchester City. Su inversión, sin embargo, se canaliza en el ámbito inmobiliario y no supone una vuelta a la estructura deportiva del club.

Siete millones para las arcas del club

Los siete millones acordados se incorporarán a las cuentas del Valencia. El ingreso puede ofrecer capacidad financiera en una entidad que debe atender las necesidades de su plantilla y gestionar, al mismo tiempo, la compleja transición hacia el nuevo estadio. La cifra podría contribuir a reforzar el margen de actuación del club en próximos mercados, aunque su destino concreto dependerá de las decisiones de la dirección deportiva y de la planificación económica.

La venta se enmarca en una estrategia de monetización de activos no deportivos. El Valencia busca obtener recursos de propiedades que puede dejar de ocupar cuando sus oficinas se trasladen. En este caso, el calendario evita que la operación obligue a un desalojo precipitado: la entidad seguirá trabajando en el inmueble durante el periodo acordado.

El edificio cuenta con espacios de oficinas y ha albergado actividad empresarial además de los servicios del club. Su localización, junto a Mestalla y en una zona consolidada de la ciudad, explica el interés de la operación más allá de su valor sentimental para los valencianistas. La compraventa transforma así un espacio de uso institucional en una inversión privada, aunque el Valencia mantendrá temporalmente su presencia.

Un regreso distinto a Valencia

La compra también vuelve a colocar a Ferran Torres en el foco de la actualidad valenciana por un motivo ajeno al fútbol. El atacante mantiene una trayectoria profesional lejos de Mestalla, pero la operación lo conecta otra vez con el club y con la ciudad en la que inició su carrera. Su paso por la cantera y su estreno con el primer equipo forman parte de una historia compartida que ahora suma un capítulo empresarial.

Para el Valencia, el movimiento combina una entrada inmediata de dinero con continuidad operativa durante la transición. Para Torres, supone incorporar a su actividad inversora un inmueble ligado a su pasado deportivo. La operación no altera por ahora el funcionamiento diario de las oficinas, pero marca un cambio de propiedad en uno de los espacios más reconocibles de la estructura del club.

La venta de este edificio se produce mientras el Valencia avanza en la reorganización de sus dependencias y en los preparativos para instalarse en el nuevo estadio. El club consigue liquidez y conserva tiempo para planificar el traslado; el futbolista, por su parte, pasa a ser propietario de un inmueble situado a pocos pasos del escenario donde comenzó su vínculo con el valencianismo.