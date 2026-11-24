La previa de la Liga de Campeones, la situación de Jamal Musiala en el Bayern y el mal comienzo en su andadura en el Oviedo de Raúl González fueron los temas principales de la tertulia de El Primer Palo moderada por Juanma Rodriguez y con Sergio Valentín, Sergio Fernández, Israel Iñiguez y Dani Blanco de contertulios.

La situación de Raúl en el Oviedo fue el primer tema. Para Sergio Fernández el técnico "se juega el puesto el lunes ante el Celta B. No se pueden consentir tres derrotas consecutivas" mientras que Israel Iñiguez defiende el poco tiempo. "Dos partidos son pocos para juzgarles". Sergio Valentín cree que Raúl "ha hecho mal en escoger el Oviedo. La segunda división es una categoría muy complicada" algo con lo que estaba de acuerdo Dani Blanco. "Estoy contigo pero de alguna forma tienes que entrar en la rueda".

La previa del partido del Madrid en Champioins ante el PSV fue también tema de debate. "Mourinho sabe manejar las ruedas de prensa. Le ha dado una lección a los panenkitas" afirmaba Fernández mientras que Valentín confirmaba "lo que me ha gustado es que ha afeado las palabras a Comesaña, que se equivocó claramente".

El tema de Jamal Musiala es mucho más complejo. Miguel Gutiérrez desde Alemania confirmaba "que es de lo que se está hablando en Alemania. El chico tiene una disfunción neurológica y el Bayern ha entrado a valorarlo, quizá con pco tino". Sergio Fernández comentaba "que es una mierda lo que ha hecho el Bayern. No se puede hablar así y poner el dinero por encimade la salud" a lo que Israel Iñiguez y Sergio Valentín estaban bastante de acuerdo. Dani Blanco, sin embargo matizaba. "Estando con vosotros hay que permitir el debate. Se está hablando que quizá el Bayern tenga todo el derecho, como empresa, a no valorar a Musiala por lo que está cobrando si no puede dar el máximo ya".

Para terminar Marçal Lorente entró en el programa paa comentar la baja de Lamine en Champions, muy polémica porque el jugador descansa y no tiene casi lesión. "Lo hacen todos. Tiene que descansar" decía Israel Iñiguez a lo que Sergio Valentín le comentaba "para mí se ha borrado del partido".

Sergio Fernández iba más allá. "Este chico empieza a ser un problema en el vestuario. Si te encaras con él o le dices algo como entrenador, estás muerto y esto no debería ser así". Dani Blaco comentaba que "Lamine no tiene el estatus de Messi aún. No tiene categoría para que un entrenador tenga miedo de él".