El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, tiene claro que "hay mucha más transparencia" y que se ha "avanzado mucho" en el arbitraje en el fútbol nacional, el cual considera también que "en ningún sitio del mundo está sometido a tanta presión como en España".

"Tengo que dar las gracias a todos nuestros árbitros por su compromiso y profesionalidad, toca seguir así", señaló Louzán este lunes durante la celebración en Madrid de la I Gala del Arbitraje, donde se premió a los mejores colegiados y colegiadas de la pasada temporada.

El dirigente recalcó que el "compromiso" de la RFEF es el de "seguir en esta línea para que nada falle". "Yo, en nombre de la RFEF, de los presidentes territoriales y de la junta, solo puedo dar las gracias por el compromiso de los árbitros. Hay mucha más transparencia y hemos avanzado mucho, sigamos así", sostuvo en declaraciones recogidas en la web de la federación.

💫 Una noche para celebrar el 𝗮𝗿𝗯𝗶𝘁𝗿𝗮𝗷𝗲 𝗲𝘀𝗽𝗮𝗻̃𝗼𝗹. ⚖️ Rafael Louzán, presidente de la RFEF, y Fran Soto, máximo responsable del CTA, ponen en valor al colectivo en un evento que ha reunido a todos los actores del fútbol. ℹ️ https://t.co/b4vDSvMKYk#ArbitrajeRFEF… pic.twitter.com/sFSGhHwOXg — RFEF (@rfef) November 23, 2026

Louzán dio "las gracias a LaLiga y a sus clubes" por su apoyo para tener "hoy en día los sistemas tecnológicos más avanzados del mundo". "No ponen reparo alguno en que sea posible. Hay perfecta coordinación y LaLiga siempre está dispuesta a colaborar para que, entre todos, mejoremos", celebró.

"Pedimos la confianza también a los medios de comunicación; en ningún sitio del mundo el arbitraje está sometido a tanta presión como en España. Pedimos máxima comprensión y colaboración para con nuestro colectivo arbitral, necesitamos a todos los actores del fútbol para mejorar. Nosotros somos los primeros en querer mejorar", sentenció Louzán, que demandó "acabar con esta gran lacra" de las agresiones a los árbitros y árbitras en las categorías inferiores. "Nos vamos a poner muy serios", advirtió.

Por su parte, el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto, recordó que todos los actores, "cada uno desde su responsabilidad" e incluidos los colegiados, viven "la competición con máxima intensidad durante toda la temporada". "Hoy queremos detenernos, encontrarnos y, sobre todo, reconocer a quienes hacen posible nuestro arbitraje", remarcó.

Soto se mostró satisfecho de "abrir las puertas del arbitraje y dotar al colectivo de la máxima transparencia". "Proteger al árbitro también es explicar lo que hace, enseñar cómo trabaja, permitir que la gente lo conozca y tener la valentía de reconocer cuando nos equivocamos", expresó. "Esta noche los protagonistas sois vosotros, árbitros y árbitras del fútbol profesional español. Disfrutadla y sentíos muy orgullosos de todo lo que representáis", sentenció.

Durante la gala, David Fernández Borbalán, director técnico del CTA, y Aitor Gorostegui, miembro de la comisión, presentaron el Manual CARD, un documento, disponible en formato digital y en papel, en el que se pueden consultar decisiones respaldadas por criterio y vídeo sobre la base de lo que dictamina el reglamento, lo que para la RFEF es "una nueva apuesta por la transparencia y el aperturismo" de cara a entender mejor la normativa y la interpretación arbitral con ejemplos de aplicación reunidos en una sola consulta.

✨ Olatz Rivera y Alejandro Hernández han sido reconocidos como 𝗹𝗼𝘀 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗹𝗲𝗴𝗶𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗱𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟱/𝟮𝟲. 📋 Descubre a 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗮𝗱𝗼𝘀 aquí: https://t.co/7iGovB1VaU#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF — RFEF (@rfef) November 23, 2026

En cuanto a los premiados, el canario Alejandro Hernández Hernández y la vizcaína Olatz Rivera, actualmente en el Mundial Masculino Sub-17 de Catar, fueron reconocidos como los mejores árbitros de LaLiga EA Sports y de la Liga F Moeve de la pasada temporada.

Además, los Premios García de la Loma, que homenajean la figura de David García de la Loma, árbitro de Segunda RFEF fallecido en marzo de 2025 a los 31 años, distinguieron a Sergio Martínez y Elena Labra, mientras que Carlos del Cerro Grande se llevó el Premio VAR, y Fernando Estela y Jon Ander González, los de LaLiga Hypermotion como mejor asistente y mejor árbitro de la categoría, respectivamente, con Iragartze Fernández como la mejor árbitra asistente de la Liga F Moeve y Guillermo Santiago como el mejor de LaLiga EA Sports.