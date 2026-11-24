Marcos Llorente vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez no ha sido por sus particulares teorías sobre la alimentación, sus extravagantes hábitos de vida o alguna de sus controvertidas reflexiones sobre la salud. El futbolista del Atlético de Madrid ha revolucionado las redes sociales después de publicar un vídeo en el que aparece dando de comer caviar a su hija Amor, de apenas un año y nueve meses. Una escena familiar que, lejos de pasar inadvertida, ha provocado una auténtica división de opiniones entre sus seguidores y sus detractores.

El jugador rojiblanco compartió las imágenes a través de sus historias de Instagram. En ellas se le puede ver disfrutando de una lata de caviar mientras ofrece cucharadas a la pequeña, que cumplirá dos años el próximo 13 de febrero. Llorente acompañó el vídeo con una canción de Julio Iglesias, 'Esos amores', y un mensaje que pretendía reflejar la complicidad con su hija: "La única persona capaz de hacerme disfrutar quitándome media lata".

Marcos Llorente alimentando a su hija a base de caviar.

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Una declaración de amor paternal que, sin embargo, ha terminado convirtiéndose en árnica para sus críticos. Porque si hay algo que caracteriza al jugador del Atlético es su particular manera de entender la vida y, sobre todo, su afición por compartirla públicamente. Y cuando se trata de determinados productos gastronómicos, el futbolista parece tener gustos bastante alejados de los del común de los mortales.

Caviar, lujo y una nueva polémica en las redes

Las imágenes no tardaron en circular por X (antes Twitter), donde las reacciones fueron de todo tipo. Algunos usuarios cuestionaron lo que consideran una exhibición innecesaria de riqueza y lujo, mientras que otros cargaron directamente contra el futbolista por compartir semejante escena con una niña tan pequeña.

"Es ir de sobrado, la verdad", "el colmo de la presunción" o "es ridículo" fueron algunos de los comentarios que recogió la publicación de las imágenes. Otros aficionados, incluso reconociendo su coincidencia con algunas de las opiniones que suele expresar Llorente, lamentaron que el jugador tenga que exhibir este tipo de caprichos gastronómicos.

Pero tampoco faltaron quienes salieron en su defensa. "Seguro que es más sano que la mortadela" u "Omega 3 natural para su hija, ¿y el problema es...?", fueron algunas de las respuestas favorables. Una vez más, el futbolista ha conseguido algo que parece haberse convertido en habitual en sus apariciones públicas: que se hable mucho más de lo que hace fuera del campo que de lo que sucede sobre el césped.

Un historial de excentricidades gastronómicas

No es, ni mucho menos, la primera vez que Llorente genera controversia por sus gustos culinarios. El jugador madrileño, que ha hecho de la alimentación y los hábitos saludables una de sus señas de identidad, no esconde su pasión por los productos exclusivos. Este verano ya había presumido de caviar durante un banquete en Formentera y también ha compartido con sus seguidores diferentes experiencias gastronómicas de auténtico lujo.

Otro episodio que levantó ampollas fue el de una botella de Romanée-Conti de 1995, un exclusivo vino francés cuyo valor supera los 20.000 euros, con el que celebró una ocasión especial. Aquella publicación también provocó numerosas críticas por el elevado precio de la botella y por la aparente contradicción entre esos caprichos y la imagen de disciplina nutricional que suele defender.

Llorente no parece especialmente preocupado por las opiniones ajenas. Ya ha defendido en otras ocasiones su derecho a gastar el dinero en aquello que considere oportuno y a disfrutar de los productos que le gustan.

Ahora, con una cucharada de caviar para su hija y media lata menos para él, ha vuelto a conseguirlo. La polémica está servida. Y, visto lo visto, el futbolista del Atlético parece dispuesto a seguir viviendo a su manera, aunque cada publicación termine convirtiéndose en un nuevo debate en las redes sociales.