El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha puesto punto y seguido a uno de los mayores escándalos recientes del fútbol africano. Senegal vuelve a ser oficialmente campeona de la Copa África 2025 después de que el organismo con sede en Lausana haya estimado por unanimidad el recurso presentado por su federación y anulado la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) que había entregado el título a Marruecos en los despachos. Por tanto, el triunfo senegalés por 0-1 en la final queda restablecido y la polémica vuelve a situar a las autoridades del fútbol africano en el centro de las críticas.

La resolución supone un duro revés para Marruecos, que confiaba en obtener un pronunciamiento favorable del TAS. Recordemos que la Federación Marroquí de Fútbol había defendido que el comportamiento de Senegal durante la final debía tener consecuencias deportivas y que el título tenía que permanecer en manos del país anfitrión. Sin embargo, el tribunal ha considerado que no existían fundamentos para modificar el resultado decidido sobre el terreno de juego.

Sentence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) : Rétablissement officiel du résultat de la finale de la CAN 2025 👇https://t.co/3mVEtl50gE https://t.co/F5VPr7fqFt — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) November 24, 2026

Para entender el alcance de la resolución hay que remontarse a la final disputada en enero de 2026. Senegal se impuso a Marruecos por 0-1 gracias a un gol de Pape Gueye durante la prórroga. Sin embargo, el encuentro quedó marcado por un episodio de enorme tensión después de que el árbitro señalara un penalti a favor de los marroquíes.

La decisión arbitral provocó las protestas de los senegaleses y el abandono temporal del terreno de juego por parte de jugadores y miembros del cuerpo técnico. El partido permaneció detenido durante aproximadamente 15 minutos. Cuando se reanudó, Brahim Díaz asumió la responsabilidad de lanzar la pena máxima, pero falló con un lanzamiento a lo Panenka. Senegal terminó imponiéndose y celebró un título que parecía indiscutible hasta que la CAF decidió intervenir.

El pasado 17 de marzo, la Comisión de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol revocó el resultado y concedió a Marruecos una victoria administrativa por 0-3. La decisión se apoyaba en la interpretación de los artículos 82 y 84 del reglamento de la competición, relativos al abandono del terreno de juego y a las consecuencias de determinadas conductas de los equipos.

El TAS desmonta el argumento que permitió cambiar al campeón

Senegal no aceptó aquella resolución y presentó un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Su federación calificó la decisión de la CAF de "injusta, sin precedentes e inaceptable" y defendió que el resultado debía respetarse porque el árbitro había decidido reanudar el encuentro y permitir que concluyera con normalidad deportiva.

Ahora, casi un año después, el TAS ha dado la razón a los senegaleses. El panel arbitral, presidido por el francés Gérald Simon e integrado también por el italiano Luigi Fumagalli y el alemán Ulrich Haas, ha determinado que la decisión del árbitro de detener y posteriormente reanudar el partido pertenecía a su competencia exclusiva.

La resolución considera que, cuando el colegiado Jean-Jacques Ngambo Ndala hizo sonar el silbato para reanudar el encuentro, ambos equipos habían regresado al terreno de juego y manifestado su voluntad de continuar. Por tanto, el tribunal entiende que aquella decisión estaba protegida por la denominada doctrina del terreno de juego, que impide revisar determinadas decisiones arbitrales adoptadas durante el desarrollo de un partido.

El TAS también ha aclarado que los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa África no resultaban aplicables a este supuesto. Según su interpretación, esas disposiciones están destinadas a determinar el resultado de un encuentro cuando la conducta de un equipo provoca que el árbitro lo suspenda definitivamente. No fue lo que ocurrió en la final entre Senegal y Marruecos.

Una decisión unánime y un nuevo golpe para Marruecos

El tribunal ha sido especialmente claro al señalar que el árbitro tuvo que tomar sus decisiones en un ambiente de extrema tensión, pero que esas circunstancias no permiten calificarlas de arbitrarias. Tampoco encontró indicios de que su criterio estuviera condicionado por factores ajenos al juego.

La sentencia ha sido adoptada por unanimidad y restablece la decisión de la Comisión Disciplinaria de la CAF, anulando el pronunciamiento posterior de su Comisión de Apelación. En consecuencia, el resultado oficial de la final vuelve a ser el 0-1 favorable a Senegal.

El organismo también ha recordado que la Federación Senegalesa, su seleccionador, Pape Thiaw, y determinados futbolistas ya habían recibido sanciones en procedimientos disciplinarios independientes. Es decir, el reconocimiento del resultado deportivo no supone que el comportamiento protagonizado durante el encuentro quede exento de consecuencias.

El recurso senegalés ha sido defendido en Lausana por el abogado español especializado en derecho deportivo Juan de Dios Crespo.

La resolución cierra la batalla jurídica sobre quién debe figurar como campeón de la Copa África 2025, pero difícilmente acabará con la controversia. Marruecos pierde un título que la CAF le había concedido administrativamente y Senegal recupera el que conquistó sobre el césped. El episodio deja, además, una pregunta incómoda sobre la gestión de las competiciones africanas: cómo pudo cambiarse un resultado deportivo antes de que el máximo tribunal arbitral deportivo tuviera la última palabra. Por ahora, la justicia deportiva ha hablado. Y el campeón vuelve a ser Senegal.