La goleada del Madrid en la Liga de Campeones marcó la tertulia de El Primer Palo, moderada ayer noche por Dani Blanco y con Maria Trisac, Alfredo Somoza, Sergio Fernández y Paul Tenorio como contertulios

Una victoria la del conjunto blanco que dejó varios titulares. Sergio Fernández apuntó a "la gran obra de Valverde y Bellingham en la segunda parte, descomunal ambos". Paul Tenorio destacó de nuevo el trabajo en la segunda parte de todo el equipo. "Ha sido una vuelta del descanso extraordinaria. Ha debido haber charla de Mou".

Maria Trisac y Alfredo Somoza estaban en esa línea. "El Madrid tiene el mejor entrenador y el mejor jugador del mundo" decía Trisac y Alfredo con matice avisaba de lo flojo del rival. "Ha sido un partido bueno pero el PSV ha estado horrible en la segunda parte"

Sobre la figura de Mbappe también hubo polémica. Sergio fernández destacó los dos goles del francés y que "en un equipo hecho para que él luzca puede no defender. Con que defiendan diez, vale", algo con lo que estaba de acuerdo Paul Tenorio pero no tanto Alfredo Somoza. "Hace cosas que no son de delantero y no tiene compromiso. Se le debe exigir mucho más", algo con lo que estaba de acuerdo María Trisac "Si tu delantero no puede darte ese sacrificio defensivo, lo puede notar el equipo".

También hubo momentos para el Barcelona, para el Villarreal y para el Atlético que disputan sus partidos el miércoles y para el Betis que se ha situado con doce puntos en la jornada cinco de esta Liga de Campeones