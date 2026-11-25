La polémica en torno a Marcos Llorente y el vídeo en el que compartía caviar con su hija Amor, de un año, continúa. El futbolista del Atlético de Madrid ha respondido a las críticas recibidas en redes sociales con una nueva publicación en la que ironiza sobre los comentarios y lanza un mensaje contra quienes cuestionan sus decisiones.

El centrocampista ha vuelto a compartir un vídeo junto a la pequeña, en el que ambos aparecen comiendo caviar, acompañado de una reflexión en la que critica a quienes se han pronunciado sobre su forma de gastar el dinero. «¿En qué momento os habéis convertido en el comité de supervisión de mis gastos?», escribió en tono irónico.

Pero su respuesta no se quedó ahí. Llorente aprovechó la publicación para dedicar unas palabras a su hija y cargar contra la actitud de quienes le han reprochado el gesto. «Y sí, esta es la España que te espera, hija. Una España llena de envidias, de mucha hipocresía, de críticas, de prejuicios y de gente más pendiente de lo que hace el vecino que de construir su propia vida», expresó.

El futbolista concluyó su mensaje con una crítica a quienes, en su opinión, hablan de progreso pero contribuyen a que la sociedad retroceda: «Luego se les llena la boca hablando de progreso y de no retroceder. No se dan cuenta que llevamos años poniendo la marcha atrás y pisando a fondo...».

La controversia comenzó después de que Llorente publicara un primer vídeo en el que compartía una lata de caviar con su hija. La escena generó numerosas reacciones, tanto por el carácter exclusivo del producto como por las dudas sobre la conveniencia de que una niña tan pequeña consumiera este alimento.

Entre las voces críticas estuvo la de Gabriel Rufián, portavoz de ERC, quien vinculó la publicación con la desigualdad económica y reclamó que las personas con mayores recursos contribuyan más. «Mientras haya gente así y gente que no tiene ni para darle una manzana a sus hijos lucharemos porque estos patriotas de pandereta paguen más», escribió en X.

También se pronunció Teresa Rodríguez, coportavoz de Adelante Andalucía, que cuestionó tanto la ostentación como el consumo de caviar por parte de menores de tres años, aludiendo a los riesgos alimentarios y de atragantamiento.

Así, lo que comenzó como un vídeo familiar publicado en redes sociales ha terminado convirtiéndose en un nuevo debate público sobre el lujo, la exposición en internet, la crianza y las desigualdades sociales.