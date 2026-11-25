Raheem Sterling ha esquivado la cárcel pero no el escándalo. El exinternacional inglés, de 31 años, ha sido condenado este miércoles a 12 meses de prisión —suspendidos durante 18 meses— por conducción peligrosa y posesión de óxido nitroso, lo que se conoce popularmente como gas de la risa. El que fuera delantero del Liverpool, Manchester City, Chelsea y Arsenal también ha recibido una pena adicional de dos meses de prisión suspendida por negarse a proporcionar una muestra para su análisis.

La sentencia, dictada por el Tribunal de Magistrados de Basingstoke, incluye además 100 horas de trabajo comunitario y la retirada del permiso de conducir durante dos años. Sterling no tendrá que ingresar en prisión siempre que no reincida durante este periodo de suspensión.

El caso se remonta al pasado 28 de mayo, cuando el futbolista sufrió un accidente al volante de su Lamborghini Urus, valorado en unas 270.000 libras —más de 300.000 euros—. Según quedó entonces acreditado en el procedimiento judicial, Sterling circuló durante más de una hora por las carreteras M25 y M3, además de otras vías de Hampshire, realizando maniobras extremadamente peligrosas durante la hora punta.

Varios conductores alertaron a la policía después de observar cómo el vehículo cambiaba continuamente de carril. Uno de los testigos aseguró haber visto al futbolista inhalando de un globo mientras conducía. Otra conductora describió su comportamiento al volante como "absolutamente horrendo" y reconoció que temía que el jugador pudiera provocar una tragedia.

Un accidente que pudo acabar en tragedia

Las imágenes de las cámaras de los vehículos mostraron al Lamborghini zigzagueando entre los carriles y golpeando una barrera de hormigón. Sterling continuó circulando hasta abandonar la carretera y terminar estrellándose contra una señal o una estructura metálica junto a la vía.

El impacto provocó importantes daños en el automóvil, que quedó inutilizado. Afortunadamente, no hubo otros vehículos implicados ni se registraron heridos.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron al futbolista en el asiento del pasajero, con varios recipientes de ese gas de la risa. En las imágenes de la detención se observa cómo uno de los policías le pide que deje el objeto que tenía en las manos.

Sterling reconoció posteriormente que tenía un problema con esta sustancia, cuya posesión para inhalación recreativa está prohibida en Inglaterra desde el año 2023. El jugador se declaró culpable de los tres delitos que se le imputaban: conducción peligrosa, posesión de óxido nitroso y no proporcionar una muestra.

De estrella de Inglaterra a una situación límite

La condena supone un nuevo golpe para la carrera de un futbolista que hace apenas unos años era una de las grandes referencias del fútbol inglés. Sterling llegó a disputar 82 partidos con la selección de Inglaterra, con la que alcanzó las semifinales del Mundial de Rusia 2018 y la final de la Eurocopa de 2021.

Su trayectoria en clubes también estuvo marcada por grandes éxitos, especialmente durante su etapa en el Manchester City, donde conquistó cuatro títulos de la Premier League. Sin embargo, su carrera entró en una espiral descendente tras abandonar el Chelsea y encadenar cesiones y dificultades para encontrar continuidad.

Sterling jugó la pasada temporada en el Feyenoord, donde permaneció seis meses, y actualmente se encuentra sin equipo.

La juez Kirsty Allman tuvo en cuenta durante la sentencia sus antecedentes personales, su labor benéfica y su decisión de buscar tratamiento para afrontar su problema con el óxido nitroso. Pero también dejó muy claro que el comportamiento del futbolista supuso un grave desprecio por la seguridad de los demás conductores.

Sterling evita así la prisión inmediata, aunque su futuro deportivo queda ahora todavía bastante más comprometido.