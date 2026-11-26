El Bayern de Múnich atraviesa una tormenta interna de máxima intensidad. Lo que nació como una situación médica delicada en torno a Jamal Musiala se ha transformado en un choque frontal entre la cúpula directiva y el vestuario, con el capitán Joshua Kimmich alzando la voz para reprochar públicamente la gestión del club. En una entidad acostumbrada a proyectar una imagen de unidad férrea, la fractura amenaza con desestabilizar el día a día deportivo.

Para entender el alcance del conflicto hay que retroceder a los problemas físicos y de salud que han golpeado a Musiala, de 23 años. El futbolista alemán lleva tiempo sin poder tener continuidad por las lesiones. Sufrió una grave lesión en el Mundial de Clubes de 2025, un contratiempo al que se sumaron molestias musculares que le impidieron encadenar regularidad competitiva. El punto más crítico llegó en agosto de 2026, durante la pretemporada, cuando el jugador se desplomó sobre el terreno de juego en dos amistosos seguidos, frente al Leipzig y al Heidenheim. Tras aquellos episodios, Musiala explicó que padece una disfunción neurológica —un tipo de epilepsia— que no compromete su vida y tiene tratamiento, pero que obliga a realizar ajustes constantes en la medicación y en las cargas físicas.

En febrero de 2025, antes de que estallara este cuadro clínico, el mediapunta había firmado una renovación que lo colocó como el segundo salario más alto de la plantilla, en torno a los 25 millones de euros por temporada. Una ampliación que nadie discutía porque Musiala se lo había ganado en el césped y era ya uno de los mejores jugadores del mundo. A medida que la falta de continuidad y los efectos del tratamiento condicionaban su rendimiento, desde los despachos de Múnich se deslizó la idea de revisar esas condiciones. Mientras Uli Hoeneß hablaba de un dilema para la entidad, Karl-Heinz Rummenigge, miembro de la Junta Directiva, fue mucho más explícito en Sky Sports al cuestionar la viabilidad del contrato y señalar la necesidad de hablar con la familia, el jugador y su agencia. Aquellas palabras encendieron las alarmas y llevaron incluso a FIFPRO a denunciar una presión pública indebida para forzar una rebaja salarial a raíz de un problema de salud.

Con el ruido mediático disparado antes de la cita europea, el Bayern difundió este miércoles un comunicado conjunto con la agencia 11WINS, representante de Musiala, tras una reunión celebrada el martes. En el texto, el club trató de reconducir la crisis y precisar los tiempos médicos —situando las primeras pruebas neurológicas 67 días después de rubricar la renovación— con tres mensajes principales: situar la salud del futbolista por encima de todo y reiterar su apoyo en la recuperación, confirmar un diálogo constructivo entre las partes y comprometerse a llevar cualquier conversación en privado, lejos de los micrófonos.

Sin embargo, la tregua apenas duró unas horas. Tras la derrota por 2-1 ante el Lille en la Liga de Campeones, Kimmich compareció con un tono inusualmente duro y marcó distancias con la línea de los directivos. El capitán del equipo calificó de totalmente inaceptable que se exponga en público a un compañero que atraviesa un problema médico, subrayando que ese tipo de asuntos deben resolverse puertas adentro y nunca cargar todo el peso sobre el futbolista, algo que consideró ajeno al estilo del Bayern y que no puede repetirse.

A pesar de la marejada institucional y del delicado equilibrio de su tratamiento, la buena noticia en lo estrictamente deportivo es que Musiala sigue estando disponible para Vincent Kompany. De hecho, ayer frente al Lille volvió a tener minutos desde el banquillo en el tramo final del encuentro, entrando en el minuto 75 por Tom Bischof y probando suerte con un remate a puerta.

Sobre el verde, Musiala continúa sumando minutos y disponibilidad; fuera de él, en cambio, el pulso entre el capitán y la cúpula ha dejado al descubierto una herida abierta en el corazón del Bayern de Múnich.