El líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que el caso Negreira es "grave" y que "debe ser investigado hasta el final". En una entrevista en el programa El Chiringuito, emitido por Cuatro, el dirigente sostuvo que "la trampa debe ser detectada y eliminada" al referirse a los pagos que, según la investigación, habría recibido durante varios años José María Enríquez Negreira, exárbitro y antiguo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), por parte del FC Barcelona. La cifra bajo investigación asciende a 8,4 millones de euros.

😯 "¿NEGREIRA? Hay que INVESTIGAR y llegar HASTA EL FINAL". 🤣 "¿@jpedrerol? Déjeme decirle algo... TIC TAC, TIC TAC..." 🔵 @NunezFeijoo se somete al test de @Gonzademarto. pic.twitter.com/RWpevJxlTG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 26, 2026

Feijóo abordó el asunto en una conversación centrada en el fútbol, en la que también repasó sus preferencias deportivas, recordó episodios de su infancia y valoró a varias figuras de la actualidad futbolística. El dirigente se declaró seguidor del Deportivo de La Coruña y del Celta de Vigo, además de reconocer su simpatía por el Real Madrid.

Recuerdos de infancia y afinidades

Entre sus ídolos de juventud citó a los madridistas Pirri, José Antonio Camacho, Carlos Santillana y Paco Buyo. También quiso evocar el primer partido al que asistió con su padre: un encuentro del Trofeo Teresa entre el Deportivo y el Real Madrid. El recuerdo de aquella visita al estadio de Riazor se mezcló, durante la entrevista, con su vínculo con el club coruñés y con uno de los momentos más dolorosos de su historia deportiva.

🤣 "Cuando gané las elecciones de la Xunta, mi padre me dijo: 'ME ALEGRO MUCHO... el @RCDeportivo TAMBIÉN HA GANADO". 🤣 El lado más personal de @NunezFeijoo, desvelado con @Gonzademarto. pic.twitter.com/PkiE1XTXYM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 26, 2026

Preguntado por si alguna vez había llorado o sufrido especialmente por el deporte, Feijóo recordó el penalti que Miroslav Djukic falló en el último minuto del partido entre el Deportivo y el Valencia, en Riazor, en 1994. Aquel error privó al equipo gallego de conquistar el título de Liga. "Me quedé bastante tocado", relataba Feijóo. "Es imborrable", añadió al describir el recuerdo.

Elogios a los presidentes de los clubes

Sobre Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, Alberto Núñez Feijóo dijo que es "muy inteligente" y que ha mantenido al club "en la cúspide durante muchos años". A su juicio, su reto ahora es "volver a conseguirlo". Al ser preguntado por la influencia que puede concentrarse en el palco del Santiago Bernabéu, respondió que sí la había notado y comentó que le gustaría acudir también al palco del Barcelona.

Del presidente del Barcelona, Joan Laporta, destacó su capacidad para motivar y lo describió como "inteligente" y "audaz". También elogió al equipo que ha conformado, del que dijo que está haciendo "un fútbol extraordinario". Sobre Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, resaltó su carácter "humilde, optimista, conciliador" y su condición de "gran trabajador".

En cuanto a Javier Tebas, presidente de LaLiga, Feijóo lo calificó de "listo" y dijo que le parece también "polémico". Además, tuvo palabras para el técnico portugués José Mourinho, a quien definió como una persona "con carácter" y "muy útil al Real Madrid", y a quien quiso desear suerte.

Mbappé, Lamine Yamal y el fútbol español

Feijóo consideró que tanto Kylian Mbappé como Lamine Yamal merecen el Balón de Oro. Del delantero francés destacó que es "distinto", "rapidísimo" y capaz de marcar diferencias, además de señalar que puede hacer gol "en casi todos los partidos".

A Lamine Yamal lo describió como "inspiración pura" e "intuición permanente", y elogió su madurez y su juego completo. El candidato popular afirmó que el joven atacante podría llegar a ser "un Maradona del fútbol español".

Al hablar de los mejores deportistas españoles de la historia, Feijóo señaló que resulta difícil escoger a uno. Sin embargo, sí expresó una opinión clara sobre el fútbol actual: calificó al seleccionador nacional, Luis de la Fuente, como "el mejor entrenador de fútbol del mundo".