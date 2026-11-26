La FIFA ha confirmado este jueves que ha sido víctima de un ciberataque delictivo que ha permitido el acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial. El máximo organismo del fútbol mundial ha condenado con dureza unos hechos que considera una grave vulneración de la privacidad y ha anunciado que está colaborando con las autoridades pertinentes para esclarecer lo sucedido e investigar el alcance de la intrusión.

El incidente ha sido confirmado por fuentes de la propia organización a la agencia EFE, que han señalado que la FIFA mantiene una estrecha colaboración con las autoridades competentes, incluidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por el momento, el organismo no ha ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el ataque ni sobre la identidad de las personas cuyos datos podrían haberse visto comprometidos.

La reacción oficial de la FIFA ha sido especialmente contundente a la hora de denunciar la obtención y posterior publicación ilícita de información. En un comunicado, la organización ha expresado su rechazo absoluto a este tipo de actuaciones, poniendo el foco especialmente en la exposición de datos personales.

"FIFA condena en los términos más enérgicos posibles la obtención y publicación ilícitas de información, en particular de datos personales. Tales acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas", señaló el organismo.

La institución presidida por Gianni Infantino considera que la difusión de información privada constituye una vulneración especialmente grave, dadas las posibles consecuencias que puede tener para quienes aparecen en los archivos sustraídos. La FIFA ha querido dejar claro que no se trata únicamente de un acceso ilegítimo a documentación empresarial, sino también de una amenaza para la privacidad de las personas cuyos datos hayan podido quedar expuestos.

La autoría del ataque ha sido reivindicada en internet por un grupo denominado Handsome Boy Hacking Club, que asegura haber conseguido acceder a 12 gigabytes de información perteneciente a la organización. Según los datos facilitados sobre el incidente, ese volumen representa menos del 0,1 % del conjunto de información que posee la FIFA.

La dimensión de los datos supuestamente obtenidos ha situado el episodio en el centro de la atención sobre la seguridad de los sistemas informáticos del organismo futbolístico. No obstante, la información disponible apunta a que el acceso habría afectado a una parte limitada de sus archivos. La reivindicación del grupo responsable y la confirmación de la intrusión por parte de la FIFA son dos elementos distintos: mientras los piratas informáticos se atribuyen el ataque y cuantifican los datos obtenidos, el organismo ha confirmado el acceso no autorizado y ha anunciado su colaboración con las autoridades.

Uno de los aspectos relevantes del incidente es que, según la información facilitada, el ataque no ha afectado a la documentación relacionada con FIFA Forward Enterprise (FFE), el proyecto impulsado por Gianni Infantino que planteaba la venta de participaciones del Mundial a inversores privados.

Esta iniciativa, promovida desde la presidencia de la FIFA, terminó siendo retirada después del rechazo que generó entre distintas confederaciones y federaciones. La propuesta, que contemplaba la entrada de inversores privados mediante la adquisición de participaciones vinculadas al Mundial, no consiguió el respaldo necesario para seguir adelante.

La documentación relativa a FIFA Forward Enterprise se encuentra ahora en el centro de una investigación, aunque la FIFA ha confirmado que estos archivos no figuran entre los afectados por el ciberataque. Se trata de una distinción importante, ya que separa el incidente de seguridad informática de la controversia relacionada con el proyecto económico promovido por Infantino.

De este modo, el organismo rector del fútbol mundial afronta dos cuestiones diferentes: por un lado, la intrusión informática y la posible exposición de información personal y empresarial; por otro, la investigación sobre una iniciativa que tuvo que ser retirada tras las críticas recibidas en el ámbito federativo.

Por ahora, la FIFA ha centrado su respuesta pública en condenar los hechos y colaborar con las autoridades para esclarecer el incidente. La investigación deberá determinar las circunstancias del acceso no autorizado y concretar el alcance de la información comprometida. Mientras tanto, el grupo Handsome Boy Hacking Club se ha atribuido la acción y sostiene que obtuvo 12 GB de datos, una cantidad que, según las cifras conocidas, representa menos del 0,1 % de toda la información almacenada por la organización.

La FIFA insiste en la gravedad de lo sucedido, especialmente por la posible afectación a la privacidad de las personas cuyos datos hayan podido ser sustraídos y publicados. El organismo ha dejado clara su condena, mientras las autoridades trabajan para investigar un ataque que vuelve a situar la protección de la información en el centro de la actualidad de la institución futbolística.