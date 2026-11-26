La reclamación de Alberto Núñez Feijóo para que España acoja la final del Mundial de 2030 ha dejado abierta la pregunta de quién decide dónde se juega ese partido y qué margen tiene España frente a Marruecos. Según publicó Libertad Digital en la información sobre la entrevista del candidato popular, la decisión sobre el estadio y la sede definitiva, no obstante, queda pendiente de la negociación con la FIFA. Lo que no consta es en qué plazo se tomará la decisión, que ya se sabe que quedará en manos del comité ejecutivo del organismo, presidido por Gianni Infantino.

Feijóo ha defendido que España debe acoger la final del Mundial de fútbol de 2030 y ha anunciado que, si llega a La Moncloa, dialogará con la FIFA para reclamar que el partido decisivo por el título se dispute en territorio español. Lo dijo en El Partidazo de COPE, después de asistir al España-Inglaterra del estadio Metropolitano el domingo 15 de noviembre.

"Creo que España merece organizar la final del Mundial por los hechos, por la historia, por ser los campeones del mundo masculino y femenino", afirmó el candidato del PP. El líder popular ha añadido que no encuentra "ninguna causa para que se le quite a España lo que es de España", en referencia a la posibilidad de que Marruecos aspire también a albergar el encuentro que cerrará el torneo.

Feijóo acompañó la reclamación de una crítica al Ejecutivo. El candidato ha reprochado al Gobierno que, durante la preparación de la candidatura, no defendiera de forma suficiente la aspiración española a albergar la final. La crítica se dirige a la gestión política de esa negociación y a la competencia con Marruecos, cuyas aspiraciones también están sobre la mesa.

Quién decide y quién negocia

El planteamiento de Feijóo sitúa la decisión en el organismo internacional. Su planteamiento pone el acento en la negociación con el organismo internacional y en la necesidad de que España haga valer su posición en la organización del Mundial, que se celebrará en 2030.

El candidato no explicó cómo lo haría. No ha detallado, sin embargo, qué pasos concretos seguiría para que la FIFA asignara la final a España ni qué argumentos adicionales trasladaría a la organización.

Realmente, las federaciones, tanto la RFEF como la federación marroquí o la portuguesa, no tienen tanto peso en la decisión final de la FIFA como se cree. Simplemente tendrán conversaciones hasta la toma de la decisión del ganador, pero la decisión final será del organismo rector de la FIFA.

Bernabéu, Camp Nou y Marruecos

En el lado español se han citado dos estadios, sin que el candidato popular se haya inclinado por ninguno. Preguntado por las opciones del Santiago Bernabéu y el Camp Nou, ha evitado decantarse por uno de ellos y ha situado la prioridad en defender que la final se celebre en España. Tampoco ha propuesto una sede específica entre los dos estadios mencionados durante la entrevista.

La aspiración marroquí aparece en la información como un competidor real, pero el estadio que proponen, que es el Gran Estadio Hassan II, con capacidad para 115.000 espectadores, está todavía en construcción.

La final, en plena campaña

Con sus declaraciones sobre el Mundial, el líder del PP ha colocado la sede de la final de 2030 entre los temas de su discurso deportivo y electoral. La reclamación llega a menos de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En el terreno deportivo, Feijóo también apuntó al organismo que dirige el deporte desde el Gobierno. Feijóo también cuestionó la alta rotación en la presidencia del Consejo Superior de Deportes (CSD) durante los últimos ocho años. Según indicó, cinco personas distintas han ocupado el cargo en ese periodo.

Sobre la final, su compromiso, por ahora, se limita a defender la candidatura española y a mantener conversaciones con la FIFA si gobierna.