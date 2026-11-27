El Real Madrid ha decidido blindar a Brahim Díaz hasta 2031. El extremo hispanomarroquí, cuyo contrato expiraba el próximo 30 de junio de 2027, prolonga su vinculación por cuatro temporadas más en una operación que confirma la confianza del club en un futbolista que, sin embargo, atraviesa una situación complicada sobre el césped. Y es que Brahim sigue siendo un jugador de enorme calidad, pero su protagonismo en el equipo de José Mourinho es cada vez más reducido.

El club blanco anunciaba así el acuerdo para la renovación de Brahim, a través de un comunicado oficial. "El Real Madrid CF y Brahim Díaz han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2031", señala la entidad.

La renovación llega en plena cascada de anuncios en los despachos de Valdebebas. El Madrid ha asegurado recientemente la continuidad de Arda Güler y Aurélien Tchouaméni hasta 2032, mientras que Thibaut Courtois seguirá defendiendo la portería del Bernabéu por una temporada más, hasta 2028. Vinícius Júnior también amplió su contrato el pasado verano, hasta 2032. Una política con la que Florentino Pérez pretende consolidar la columna vertebral de una plantilla llamada a discutir el trono del fútbol europeo durante los próximos años.

Brahim, un lujo desde el banquillo

La apuesta por Brahim tiene mérito, sobre todo por el contexto deportivo. El malagueño ha disputado esta temporada solo diez partidos oficiales y únicamente ha sido titular en dos. Sus 258 minutos reflejan con crudeza el papel residual que ocupa actualmente en el Real Madrid, donde la competencia por un puesto en ataque se ha convertido en una auténtica batalla.

El extremo tuvo más protagonismo en el inicio de la segunda etapa de Mourinho, pero la irrupción de Yan Diomande le ha relegado a un segundo escalón en las alternativas ofensivas. Con Mbappé, Vinícius, Bellingham, Güler y el propio Diomande acaparando buena parte de los focos, Brahim se ha quedado sin apenas espacio para hacerse un hueco en el once.

La renovación, por tanto, no llega como premio a una temporada de titular indiscutible. Más bien supone una declaración de confianza en un futbolista que conoce perfectamente su papel y que, cuando tiene minutos, puede ofrecer soluciones diferentes al entrenador.

Calidad, desequilibrio y goles en Europa

Brahim ha demostrado que no necesita demasiado tiempo para dejar huella. En la Champions League suma cuatro asistencias en apenas 110 minutos repartidos en cuatro encuentros, unos números que evidencian su capacidad para cambiar partidos desde el banquillo.

Su talento para jugar entre líneas, su conducción en espacios reducidos y su facilidad para encontrar el último pase le convierten en un recurso especialmente valioso cuando el rival empieza a acusar el desgaste. No es un futbolista de grandes despliegues físicos, pero sí uno de esos jugadores capaces de inventarse una acción decisiva cuando el partido parece atascado.

Brahim llegó al Real Madrid en enero de 2019, con apenas 19 años, procedente del Manchester City. Después de tres temporadas cedido en el AC Milan, regresó al Bernabéu y ha disputado ya 173 partidos con la camiseta blanca, conquistando siete títulos, entre ellos una Champions y dos Ligas.

Confianza por parte del club

Internacional con Marruecos, selección con la que acumula 36 partidos y 15 goles, Brahim también ha encontrado fuera del Madrid un protagonismo que no siempre tiene en Chamartín. Fue además el máximo goleador de la Copa África de 2025.

Ahora, con contrato hasta 2031, el malagueño tendrá tiempo para seguir peleando por un sitio en el equipo. La competencia seguirá siendo feroz, pero el Real Madrid no quiere desprenderse de un jugador que puede aportar minutos de calidad, goles y desequilibrio.

Brahim no es hoy una pieza imprescindible para Mourinho. Pero el Madrid sabe que una temporada no se gana únicamente con los once titulares. Y en una plantilla de estrellas, tener un revulsivo capaz de cambiar un partido puede acabar siendo tan importante como contar con un futbolista indiscutible.

Más renovaciones a la vista

Tras la ampliación de contrato de Brahim, la idea del club es renovar a Jude Bellingham y Fede Valverde, que finalizan su vinculación con el Madrid en 2029. En principio, tanto el inglés como el uruguayo van a ampliar sus contratos hasta 2031 con el consiguiente aumento salarial.

En el caso de Bellingham, el nuevo emolumento se acercaría a los 24 millones de euros: una cifra similar a la que percibe Vinicius Junior, por el que el británico sería el tercer mejor pagado de la plantilla tras el brasileño y Kylian Mbappé.