La última exhibición de Arda Güler con el Real Madrid se construyó a partir de un cambio de posición. El turco comenzó el partido de Champions contra el PSV Eindhoven como mediapunta, pero ofreció sus mejores minutos cuando José Mourinho decidió retrasarlo para juntarlo con Bernardo Silva en la sala de máquinas. Una decisión que impulsó la remontada del conjunto merengue, que se fue al descanso con un 0-1 adverso y acabó ganando por 5-1, y que abre un debate de cara al próximo encuentro ante el Alavés: ¿dónde rinde mejor el joven talento otomano?

El Madrid ofreció unos primeros 45 minutos muy pobres, incapaz de superar la presión del cuadro neerlandés, y con Güler demasiado desconectado del juego. El 15 blanco apenas encontraba espacios entre líneas y, cuando recibía, lo hacía de espaldas y sin tiempo para girarse. Mourinho entendió que necesitaba cambiar algo más que nombres.

El técnico retiró a Tchouaméni, dio entrada a Jude Bellingham y situó a Güler junto a Bernardo Silva. También renovó la pareja de centrales, con la entrada al campo de Dean Huijsen e Ibrahima Konaté por Éder Militao y Antonio Rüdiger, para facilitar la salida del balón. El resultado fue inmediato: el Real Madrid ganó apoyos, encontró más fluidez y terminó endosando una manita al conjunto de Peter Bosz.

De la mediapunta a la sala de máquinas

La jugada que mejor explicó la transformación llegó en la segunda parte. Yan Diomande cedió el balón a Güler dentro del área y el turco detectó la llegada de Fede Valverde desde atrás. Su pase de tacón dejó al uruguayo en una posición inmejorable para empatar.

Arda's back heel assist to Fede Valverde pic.twitter.com/vY9LKIPOeA — Team Arda Güler (@GulerTeam) November 24, 2026

Güler ya jugaba entonces por detrás de Jude Bellingham, que había adelantado su posición para acercarse a Mbappé. Desde el centro del campo, el otomano pudo participar en la salida de balón sin renunciar a sus apariciones cerca del área rival. Una mezcla de visión, técnica y capacidad para acelerar el juego que convierte su retraso en una alternativa cada vez más seria.

Mourinho ya había anticipado en agosto una evolución similar a la de Luka Modric o Bernardo Silva. "Empiezas de 10 y acabarás de 8, de 6", explicó entonces el entrenador. Tres meses después, el portugués recurrió precisamente a esa fórmula para levantar un partido que se había complicado demasiado.

El dilema de la banda derecha

Güler también puede partir desde la derecha, como ya hizo contra el Celta, con Bellingham por dentro y Diomande en el otro costado. Desde esa posición tiene libertad para conducir hacia el centro y buscar a Mbappé con la zurda, que es una de sus principales armas.

La presencia de Diomande como extremo derecho permite, además, que el turco abandone la banda y se acerque a la zona de creación. Con Vinícius en la izquierda y Mbappé como referencia, Mourinho puede juntar a sus cuatro futbolistas más determinantes en ataque, dejando la mediapunta para Bellingham.

El problema es que cada movimiento de Güler obliga a tomar otra decisión. Si juega en la derecha, Diomande puede perder protagonismo. Si ocupa la mediapunta, Bellingham deberá retrasarse o buscar otro espacio. Y si vuelve al centro del campo, el técnico tendrá que decidir quién le acompaña.

Tchouaméni o Camavinga, la otra cuestión

La sociedad con Bernardo Silva funcionó especialmente bien por la capacidad de ambos para ofrecerse a los centrales y acelerar la circulación del balón. Sin embargo, también dejó una incógnita: quién protege al equipo cuando pierde la pelota y los laterales están proyectados en ataque.

Arda Güler is a very rare gem 💯💯💯💯. He makes football look easy. pic.twitter.com/vlBJkTsKoH — JEL_LI_LI (@JELHAZARD_01) November 25, 2026

Tchouaméni ofrece una solución más posicional, con capacidad para quedarse delante de los centrales y permitir que Güler se mueva con libertad. Mourinho ya utilizó esa pareja en el 4-1 al Sevilla, con Bellingham por delante y gol del turco. Camavinga representa una alternativa más dinámica, con recorrido para presionar, cubrir espacios y superar líneas mediante la conducción.

El Alavés, este sábado en el Bernabéu (21:00 horas), puede servir para comprobar si lo del PSV fue una solución de emergencia o el principio de una nueva ubicación para Güler. Mourinho tiene la palabra, pero la joven perla turca ya ha dejado claro que su talento no entiende de fronteras entre la mediapunta y el centro del campo.