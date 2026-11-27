Las autoridades de Georgia han detenido a 16 aficionados del Besiktas después de los graves disturbios registrados este jueves en Batumi durante el partido de Europa League contra el Hapoel Beer-Sheva. Los incidentes dejaron tres policías heridos y obligaron a interrumpir el encuentro durante casi media hora, antes de que el equipo turco se impusiera por 2-1 al conjunto israelí.

El Ministerio del Interior de Georgia ha informado este viernes de que los altercados comenzaron durante el desplazamiento de los seguidores turcos desde la plaza Europa, en el centro de Batumi, hasta el estadio Adjarabet Arena. Según el comunicado del ministerio, una parte de los hinchas mostró una actitud agresiva y alteró el orden público con gritos obscenos y lanzamiento de objetos. Asimismo, también asegura que desobedecieron las instrucciones policiales y se enfrentaron físicamente a los agentes.

Asientos lanzados contra los agentes

La tensión continuó dentro del estadio. El Ministerio del Interior georgiano sostiene que algunos aficionados dañaron las instalaciones y arrancaron asientos que después arrojaron contra la Policía, creando "amenazas para su salud y sus vidas". Tres agentes sufrieron lesiones de diversa consideración y las autoridades policiales detuvieron a 16 personas con el objetivo de restablecer el orden, según la versión oficial.

El encuentro quedó interrumpido en el minuto 26, cuando se produjeron enfrentamientos entre seguidores del Besiktas y la Policía. Tras una pausa, el juego se reanudó y pudo concluir con victoria por 2-1 del club de Estambul. El partido se celebró en Georgia después de que las autoridades turcas considerasen que no era seguro jugarlo en Estambul, debido a la presencia del equipo israelí.

The Georgian ministry of Internal affairs statement on the violence by the fans of the Turkish team Beşiktaş in their match against Hapoel Be'er Sheva in the city of Batumi in Georgia: "Representatives of different divisions of the Ministry of Internal Affairs were mobilized… pic.twitter.com/GCRtVYbwqd — Walid Abu Haya 🇮🇱 (@WalidAbuHaya1) November 27, 2026

La disputa por las banderas

La prohibición de exhibir banderas de Palestina durante el partido fue uno de los motivos de protesta de los aficionados turcos, según la prensa georgiana. Ankara habría denunciado ante las autoridades de Georgia un uso "desproporcionado" de la fuerza contra sus seguidores y habría relacionado la conducta de estos con la restricción impuesta en el estadio. Esa explicación fue atribuida a la parte turca; el ministerio georgiano, por su parte, describió agresiones, daños y lanzamiento de objetos.

La polémica en torno a los símbolos políticos no altera la cuestión central que describen las autoridades: hubo enfrentamientos con la Policía, daños en el recinto y agentes heridos. La bandera palestina se convirtió en un elemento de fricción, pero no justifica por sí misma la violencia ni los ataques contra los funcionarios y las instalaciones.

This evening, during the UEFA Europa League match between Beşiktaş (Turkey) and Hapoel Beer Sheva (Israel) in Batumi, Georgia, Georgian police attacked Beşiktaş supporters who unfurled Palestinian flags and attempted to prevent them from displaying the flags. pic.twitter.com/WJywZr91D5 — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) November 26, 2026

Las redes sociales georgianas difundieron vídeos e imágenes de los disturbios y de los daños en el estadio. También circularon pancartas con reivindicaciones territoriales relativas a Batumi, ciudad de la región autónoma de Ayaria. Las imágenes muestran a seguidores del equipo turco en medio de una fuerte tensión con las fuerzas de seguridad.

Según medios georgianos, la situación fue abordada en una conversación telefónica entre los ministros de Exteriores e Interior de ambos países. El incidente añade si cabe aún más tensión a un partido que, por la participación del club israelí y las restricciones de seguridad, ya había tenido que trasladarse fuera de Turquía. Por ahora, la información difundida por las autoridades georgianas cifra en 16 los detenidos y en tres los policías heridos. El partido terminó con normalidad deportiva y triunfo del Besiktas para situarse séptimo en la clasificación.

Turkish Islamist thugs attacking Georgian police at the football match between Beşiktaş (Turkey) and Hapoel Beer Sheva (Israel) held in Batumi. Police entered to confiscate a Palestinian flags which had been prohibited and the Turks…one the largest colonizing forces in history… — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) November 27, 2026

Turquía se vuelca con el Besiktas

Este jueves por la noche, a la finalización del encuentro, el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, llamó al presidente del Besiktas, Serdal Adali, para expresarle su solidaridad y asegurarle que seguía de cerca la evolución de los acontecimientos.

Todos los clubes de la Superliga turca también expresaron su solidaridad con el Besiktas e insistieron en que los equipos del país no deben verse privados del derecho a disputar partidos internacionales como locales ante sus propios aficionados.

Clashes between Beşiktaş fans and police at the stadium in Batumi. The Europa League match has been suspended. pic.twitter.com/kAwaiLxQgM — Irakli Dekanosidze🇬🇪 (@ishowdeka) November 26, 2026



Según la prensa turca, unos 20.000 hinchas turcos viajaron a Georgia para presenciar el choque. Por su parte, unos 400 seguidores del Hapoel, que no estuvieron involucrados en los altercados, viajaron a la ciudad costera de Batumi.