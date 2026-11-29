El reciente fallecimiento del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel tras recibir el fortísimo impacto de su tocayo Owono —guardameta del Andorra—, en un lance francamente desafortunado, ha puesto trágicamente de manifiesto que la práctica del fútbol, sobre todo a nivel profesional, conlleva evidentes riesgos, pues no en balde se trata de un deporte de contacto en el que se producen con frecuencia violentos encontronazos, con resultado de lesiones más o menos graves. Siempre ha sido así y, desgraciadamente, lo seguirá siendo, por más que cada vez se proteja más reglamentariamente a los artistas y por mucho que haya evolucionado la asistencia en el mismo terreno de juego.

Hoy vamos a recordar un incidente que, si bien no revistió ni por asomo la gravedad del acaecido hace unas semanas en el Heliodoro Rodríguez —pues sus protagonistas se recuperaron con prontitud—, propició que otro futbolista que pasaba por allí grabase su nombre con letras de oro en la historia del juego limpio, gracias a su caballerosa actitud.

Un castreño rapidísimo

Se llamaba —porque, lamentablemente, ya nos dejó hace bastantes años— Pedro Tomás Zaballa Barquín, conocido en las alineaciones como Zaballa y, cariñosa y familiarmente, como Peru. Había nacido en la localidad cántabra de Castro Urdiales el 29 de julio de 1938, en plena Guerra Civil. De chaval compaginó el fútbol con el atletismo y fue campeón provincial y de España, en las categorías cadete y juvenil, en varias disciplinas: salto de longitud y de altura, y 100 y 400 metros lisos. Empezó a pegarle al balón en su pueblo, en el equipo del Bar Avenida y en el Castro FC; después pasó a la Gimnástica de Torrelavega y, finalmente, al Rayo Cantabria, el club filial del Racing de Santander, donde debutó en la temporada 1958-59, en Segunda División.

Era un extremo derecho incisivo y muy veloz, precisamente gracias a la práctica del atletismo, y contribuyó activamente a que, en 1960, la entidad de El Sardinero recuperase la máxima categoría, de la que había sido uno de sus miembros fundadores en 1929. Pero Zaballa poco podría colaborar en ese regreso a la élite, pues en ese momento debía incorporarse al servicio militar para cumplir con sus deberes para con la patria —como se decía entonces— en el lejano enclave africano de Sidi Ifni, lo que cortaría en seco su progresión.

Jugador azulgrana

Con vistas a la temporada 1961-62, el Barça, que tenía nuevo presidente —el visceral empresario textil Enric Llaudet—, puso en marcha un auténtico plan renove de su plantilla. Invirtió los 25 millones de pesetas que había cobrado por el traspaso de Luis Suárez al Inter de Milán —un gravísimo error estratégico, dicho sea de paso— en adquirir un ramillete de prometedores futbolistas: Pesudo (Valencia), Benítez (Zaragoza), Pereda y Szalay (Sevilla), Pais (Celta), Vicente (Unión Deportiva Las Palmas), Zaldúa (Valladolid) y el propio Zaballa, propiedad del club entonces denominado oficialmente Real Santander, una vez licenciado de la mili.

Peru, como era conocido familiarmente, tardó un poco en entrar en la dinámica del equipo, pero tuvo una presentación triunfal en el Camp Nou frente al Athletic de Bilbao, ilusionando a la parroquia culé, que fantaseó con la posibilidad de haber encontrado al sucesor del gran Estanislau Basora, retirado tres años antes. Si bien las dos primeras temporadas de Zaballa como azulgrana fueron irregulares y no jugó demasiado, a partir de la Copa del Generalísimo de 1963 —que se adjudicó el Barça al vencer en la final, celebrada en el mismo Camp Nou, al Real Zaragoza por 3-1— se hizo con un puesto en el equipo titular, con el dorsal número 7. Incluso llegaría a debutar con la selección absoluta; en diciembre de 1961 ya lo había hecho con el combinado nacional B.

La fecha fue el 8 de abril de 1964 y el lugar, el Dalymount Park de Dublín. Se disputó allí un partido entre la República de Irlanda y España, valedero para la fase de clasificación de la Eurocopa de ese año, que finalmente ganaría el equipo español —aquella tarde la mal llamada Roja vestía de azul—, con la URSS como rival y el famoso gol de Marcelino a Yashin. Vencieron los nuestros por 0-2, y ambos tantos llevaron la firma del exterior castreño, que formó en el siguiente once: Iribar; Rivilla, Olivella, Calleja; Zoco, Fusté; Zaballa, Pereda, Marcelino, Villa y Lapetra. Sin embargo, pese a un estreno tan brillante, no volvería a vestir los colores nacionales. Mejor le seguiría yendo en el Barça, aunque tuvo que cambiar de banda y situarse en la izquierda debido a la irrupción de otro jugador muy veloz, el catalán Quimet Rifé.

Un caballero arlequinado

En 1967, tras seis temporadas en Can Barça y con 29 años, puso fin a su trayectoria como jugador azulgrana. Había disputado 212 partidos oficiales y conseguido 55 tantos, uno de los cuales supondría el gol número 2.000 de los catalanes en Primera División. Pero no se marcharía muy lejos: recaló en el Centre d'Esports Sabadell —su nombre oficial durante el franquismo—, que se iba a convertir en un auténtico cementerio de elefantes del club barcelonista. Su rendimiento, lógicamente, iría descendiendo con la edad, pero aún tendría tiempo para marcar la primera diana de los arlequinados en competición europea, en un encuentro de la Copa de Ferias contra el Brujas belga, disputado en septiembre de 1969 en la Nova Creu Alta.

Y llegamos así al momento culminante en la carrera de Zaballa, el que inmortalizaría su nombre más allá de los efímeros triunfos deportivos. Es el domingo 2 de noviembre de 1969, octava jornada de la Liga 1969-70. En el Estadio Santiago Bernabéu se enfrentan el Real Madrid y el Sabadell. Corre el minuto 13 de la segunda mitad cuando se lanza una falta sobre el portal merengue. El balón supera la barrera y el guardameta madridista, el asturiano Junquera, se apresta a despejarlo de puños, pero choca con su compañero Espíldora y con el jugador vallesano Palau, que entraba decidido al remate e impacta con su rodilla en el pómulo derecho del cancerbero. Junquera y Espíldora quedan en el suelo, lesionados, y la pelota llega franca a los pies de Zaballa, con toda la portería libre para marcar.

Pero en esas décimas de segundo el cántabro ni siquiera se plantea esa posibilidad. Al ver a dos compañeros de profesión —rivales, pero nunca enemigos— lastimados y maltrechos, envía de inmediato el esférico fuera del terreno de juego para que sean atendidos con la mayor urgencia. El público del Bernabéu, consciente de la nobleza de la acción que acaba de presenciar, prorrumpe en una gran ovación, que se repetiría luego en varias ocasiones. Finalizado el partido, Zaballa pronunció una frase que convendría tener siempre presente: "El fútbol es un deporte, no la guerra". Estas fueron las alineaciones de aquella tarde en que el coliseo del Paseo de la Castellana se convirtió en templo de la deportividad, con mayúsculas: por el Real Madrid, Junquera (Betancort); Benito, De Felipe, Espíldora (Zunzunegui); Pirri, Zoco; Fleitas, Amancio, Grosso, Velázquez y Gento; y por el Sabadell, Martínez; Isidro (Diego), Pini, Arnal; López, Muñoz; Zaballa, Romero, Palau, Montesinos y Cristo.

Semanas después, la Unesco distinguió a Zaballa con el premio fair play. En 1970 se uniría al Real Oviedo, en Segunda División. Jugó solamente unos pocos partidos con el club carbayón, colgó las botas y se estableció en la capital asturiana, donde se dedicaría al comercio minorista de confección. Falleció en Oviedo el 4 de junio de 1997, con solo 58 años, y dejó esposa y cuatro hijos. El polideportivo municipal de su localidad natal, Castro Urdiales, lleva hoy su nombre, al igual que el galardón instituido en 1998 por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para distinguir a aquellas personas, colectivos o instituciones que se hubieran destacado en favor de los valores deportivos.