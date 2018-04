El recado cargado de veneno de Manolo Lama a Mediaset

Tras su traumática y polémica salida de 'Deportes Cuatro', Manolo Lama vuelve a sonreír. Profesionalmente no le puede ir mejor las cosas al periodista madrileño. Tras salir forzosamente de Cuatro, puso rumbo a Gol donde presenta 'El golazo'.

Además, Lama sigue ligado a laCadena Cope y también participa en 'Ninja Warrior'. Con motivo del estreno de la segunda temporada del programa de Antena 3 , ha concedido una entrevista a Ecoteuve en la que habla trata, abiertamente, distintos aspectos de la actualidad.

Cuando de le pregunta si echa de menos a la gente que formaba su equipo en Deportes Cuatro, Lama muestra el cariño que siente por todos ellos:

Tengo muy buena relación con todos mis excompañeros, Pulido, Manu [Carreño], Vargas, Mora... No me da nostalgia porque yo estoy trabajando y lo que quiero es que les vaya lo mejor posible, ya que son muy buena gente. Yo rencor no le guardo a nadie. Las empresas toman decisiones, acierta o se equivocan