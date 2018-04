Alejo se disculpa con Guardado tras llamarle 'sudaca'

Iván Alejo ha pedido perdón. La cámaras cazaron al jugador del Eibar llamando 'sudaca' al mexicano Andrés Guardado y el talentoso jugador pucelano se ha disculpado a través de las redes sociales.

Después de lo ocurrido ayer me gustaría pedir perdón a Andrés Guardado, a todo el mundo del fútbol y a todo el que se haya sentido ofendido. Es algo que no debería ocurrir nunca y me avergüenzo de ello. Es un momento en el que estamos a muchas pulsaciones. No volverá a ocurrir