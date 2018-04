El Atlético se divierte en el Día del Niño del Metropolitano (3-0)

Mucho se habla del plan de Simeone de cara al año que viene, sobre todo de las opciones que tendrá el Cholo estando o no Griezmann en el terreno de juego. Ese es un punto importante en la planificación del conjunto rojiblanco, pero lo son en igual medida las piezas que van a estar en la zona medular del equipo.

Ante el Levante, Simeone dio entrada en el centro del campo a Vitolo y a Correa y ambos fueron de lo mejor de la primera parte junto a Koke, que mandó, organizó y movió la pelota a placer como el gran metrónomo que es. No estuvo del todo bien en Lisboa, como todo el equipo por otra parte, pero si él funciona el equipo se mueve con un compás que huele a fútbol del bueno. Como pivote estuvo Saúl cerrando el puzle del Cholo y precisamente él sumado a Vitolo y a Koke parecen fijos de cara a gobernar la medular el año que viene.

Si finalmente Rodri cambia el Villarreal por el Atlético se antoja bastante previsible que el excanterano rojiblanco se coloque como coche escoba con Saúl, Koke y Vitolo por delante y si combinan bien cambiarán y mucho la faceta más gris del equipo colchonero. El Metropolitano quiere más asociación y menos pelotazo y precisamente ante el Levante se vio ese deseo reflejado en el terreno de juego.

Vitolo apareció por todos los frentes del ataque queriendo el balón y asociándose bien con Correa. El argentino también estuvo en todas y se aprovechó de la visión de Koke y Vitolo para tener tres ocasiones importantes. Falló las dos primeras, pero acertó a la tercera en una jugada que generó Vitolo para deleite de una afición que quiere y necesita más del canario y que por otro lado también espera que Correa dé el paso hacia delante necesario para que quitarle del once se considere una auténtica apuesta arriesgada del Cholo.

Cambió el fútbol del Atlético con el once titular de Simeone aunque no siempre es fácil cambiar todo lo malo. Hay una cosa que los rojiblancos no pudieron variar y esta temporada parece difícil conseguirlo. No le pitan un penalti a favor a no ser que el rival se vaya al colegiado y le diga "sí, pítalo porque lo he cometido". Sólo así se puede explicar que Gil Manzano no viese el derribo claro de Oier a Griezmann. Y puestos a mejorar el despropósito, amarilla para el francés. Por desgracia para los locales, hay cosas que no cambian.

Vendetta de Griezmanny contención

Con partido entre semana en San Sebastián y viniendo de los duelos en el Santiago Bernabéu y en el José Alvalade de Lisboa, el Atlético quería un gol pronto para bajar una marcha y pasar el mando del partido al Levante. El cuadro granota fue una comparsa en la primera parte y pese a ponerle actitud al asunto sólo la decisión de Gil Manzano en el penalti no pitado evitó el 2-0 antes del descanso. Si el Atlético lograba marcar, salvo milagro valenciano, ahí moriría el partido.

Las necesidades globales del equipo de Simeone estaban claras, pero todavía lo estaban más las de Griezmann después de que le escamotearan el penalti del primer acto. Al francés le sobra calidad cuando está con las pulsaciones en reposo imagínense cuando está enfadado. Poco le duraría el rebote. En cuatro minutos de segunda parte se le quitaron todos los males empalmando una volea magnífica desde dentro del área. ¿Punto final? No, punto y seguido porque a la hora de partido Torres entró por Griezmann y el ‘9’ se encargó de agradecer la tremenda ovación de la grada con el tercer gol del partido en el minuto 77. Los niños, más que felices en su día.

La victoria y los tres puntos permiten al Atlético mantener la segunda plaza y seguir peleando por sellar la medalla de plata del campeonato. Europa no despista a los rojiblancos y con atisbos de lo que puede ser la temporada que viene aún queda mucho por jugar en la presente.

Ficha técnica.

3 - Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Godín, Lucas; Correa, Saúl, Koke (Gabi, m. 62), Vitolo (Juanfran, m. 77); Griezmann (Torres, m. 58) y Gameiro.

0 - Levante: Oier; Pedro López, Cabaco, Róber Pier, Aly (Chema, m. 77); Jason (Bardhi, m. 46), Lerma, Campaña, Morales; Roger y Sadiku (Ivi, m. 46).

Goles: 1-0, m. 33: Correa, de disparo raso dentro del área tras una jugada individual de Vitolo. 2-0, m. 49: Griezmann, de volea a pase de Vrsaljko. 3-0, m. 77: Fernando Torres, de volea a pase de Correa.

Árbitro: Gil Manzano (C. Extremeño). Amonestó a los locales Lucas (m. 14) y Griezmann (m. 41) y al visitante Pedro López (m. 35).

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo segunda jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Wanda Metropolitano ante 58.043 espectadores. El Atlético de Madrid celebró el 'Día del Niño'. Antes del inicio del partido, la grada desplegó un mosaico con el lema '115 años contigo' y el primer escudo del club rojiblanco.