Juanma Castaño llama "desagradecido" a Isco y responde a Real Madrid TV

El tuit de Isco Alarcón en el que acusaba a Juanma Castaño y a la cadena Copede tener una doble vara de medir a la hora de contar los acontecimientos deportivos dependiendo de que equipo se tratara, Real Madrid o Barcelona, se ha convertido en viral con más de 70.000 retuits y 97.000 me gusta.

El centrocampista malagueño compartió un vídeo montado por el programa 90 minuti de Real Madrid TV, en el que se podía escuchar un audio del programa Tiempo de Juego' en el que Castaño empieza su intervención afirmando que el Madrid "está en semifinales en medio de un escándalo de tamaño mundial y que puede ser recordado durante muchos años"

Además, Castaño afirma que "será una acción que se va a recordar, prácticamente, para siempre. Me quedo con la reflexión de Paco –González– cómo sería la reacción de muchos si esto le hubiera sucedido a un equipo español".

En el vídeo compartido por Isco se puede escuchar también cómo llevó la noticia el mismo periodista tras la victoria del FC Barcelona por 6-1 ante el PSG en octavos de final de la edición del año pasado, en cuyo caso incidió en la épica del club blaugrana y no en la polémica de aquel partido, que también fue muy sonada.

Una profesión, dos varas de medir , vergonzoso🤮 pic.twitter.com/HQnj4V2MoY — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) April 13, 2018

Tras el revuelo generado, Juanma Castaño se ha visto obligado a responder. "En ningún momento hablé de robo. No llegué a decir si era penalti o no. Dije que estábamos ante una polémica mundial y lo sostengo, porque es lo que se generó. Dije que se iba a hablar de robo y no me equivoqué".

Castaño reconoce que hubiera cambiado algo en su inicio del programa del pasado miércoles: "Mostraría más énfasis en que el Madrid está en semifinales por octavo año seguido. Pequé de no tener tacto de contar la alegría de ver a otro equipo español en semis. Me inundó todo lo que estaba pasando en ese momento, el penalti, las barbaridades de Buffon... Y a esa hora empezaban a llegar reacciones muy duras, portadas... Mi error fue poner por delante ese pollo a la alegría, pero en ningún momento dije que fuera un robo. Ese sonido no lo pueden sacar. El día del Barça-PSG que me echan en cara sí empecé bien, porque el orden de los acontecimientos fue a la inversa, porque lo último había sido el 6-1 de Sergi Roberto y se estaba hablando de gesta épica. Ese día empecé con lo más inmediato y destacado. Pero después de contar eso, también hablé del árbitro. Y me mojé, por cierto. Eso es lo que no ha salido en el montaje que ha hecho Real Madrid TV".

El periodista asturiano acaba su intervención atacando. Manda dos recados. Uno para Real Madrid TV, al que acusa de ocultar y manipular la realidad, y otro a Isco, al que llama "desagradecido". "Deberían cortarse un poco antes de dar lecciones de periodismo".

En su opinión, el vídeo del programa 90 minuti compartido por Isco es "sesgado y malintencionado. Isco tiene todo el derecho a pensar que lo que yo hago es una mierda, porque nosotros aquí juzgamos a todo el mundo", dijo Castaño, que, no obstante, lanzó un "reproche" al jugador: "Es un poco desagradecido, no conmigo sino con Cope, que estuvimos dos años dando la matraca, parecíamos Radio Isco. No pedíamos que nos diera las gracias pero tampoco este tiro de gracia. Sigue siendo para mí tan bueno como antes del tuit, y celebraré como el que más si mete el gol que nos hace campeones del mundo. Sólo faltaba".