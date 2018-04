El partido deja tres evidencias claras: el Madrid cometió un error garrafal dejando escapar a Kepa -un portero con su presente y su potencial por 20 millones es un regalo del loco mercado-, este partido en particular, y La Liga en general, le sobra al equipo de Zidane y que Cristiano, que lleva 12 partidos seguidos marcando -22 goles en total-, está totalmente desatado de cara a puerta.

Quitando una buena parte del primer tiempo y el arreón del final del partido, al Madrid se le fundieron los plomos. Faltó precisión en el último pase, la presión fue deslavazada, no se ocuparon bien los espacios, el equipo volvió a sufrir en las transiciones defensivas, físicamente el equipo se vino abajo... No estuvieron finos los de Zizu.

En la primera parte el Madrid generó ocasiones pero se topó con un soberbio Kepa. En la segunda, no hubo fluidez y faltó juego. El Madrid tuvo el balón pero no supo como utilizarlo.

Intercambio de golpes de inicio

Duelo de estilos en el arranque. Si el Real Madrid llegaba desde los costados buscando el remate de Cristiano, el Athletic buscaba el hueco generado por la ausencia de Casemiro entre la espalda de Modric y Kroos y los dos centrales. La libertad de movimiento de Raúl García justo en esa zona, generaba peligro al Madrid. Su primer pase dejó en buena posición a San José que, con Williams solo para marcar, optó por el tiró raso y se topó con Keylor Navas.

El Madrid llegaba en oleadas –con un remate de cabeza de Cristiano al travesaño incluido- pero el premio se lo llevó el Athletic. Era el minuto 14 cuando de nuevo apareció un agujero que aprovechó Córdoba. Su buen pase al espacio lo resolvió con maestría Williams, picando el balón ante Keylor. Era su séptimo tanto liguero, todos ellos lejos de San Mamés lo que muestra su peligro con espacios y explotando su velocidad.

El Madrid buscó la remontada abriendo el campo por los costados. 34 centros firmaron los merengues. A pesar de rematar 29, solo 9 fueron a puerta. Falto puntería y cuando la hubo, ahí estaba Kepa.

¿Dónde está Benzema?

Karim Benzema, que todo lo que no remata él lo engancha Ronaldo, ya no solo es que tenga un bloqueo de cara a puerta -como afirmó Zidane en la rueda de prensa previa al partido-. Karim estuvo ausente ante el Athletic. Tardó 26 minutos en dar señales de vida. ¡26 minutos en aparecer en el partido! Zinedine debe quitarse la venda. Hoy por hoy, Benzema no merece ser titular en el Madrid.

El Athletic supo apretar los dientes y defender como leones. Renunció en exceso al ataque pero cuando pudo correr lo hizo con peligro. Raúl García picaba el balón con calidad, pero no caía dentro de la portería.

El primer acto lo cerraba Asensio con la jugada del partido. Llegó con velocidad a un pase en profundidad, en la esquina del córner se iba con un reverso, al siguiente defensor lo tumbaba con el cuerpo para salir por el lado contrario y su disparo lo sacaba abajo Kepa con una mano salvadora.

El Madrid se diluye... pero siempre queda Cristiano

Nacía el segundo acto sin el arranque de rabia madridista ni apuros para el Athletic. El protagonismo de Kepa se rebajaba y los de Ziganda pudieron aumentar la brecha. Williams acariciaba el segundo pero Keylor lo evitaba lanzándose para evitarlo al centro lateral, Córdoba estrellaba su disparo en Marcelo, salvador bajo palos, y Raúl García en el travesaño.Los cambios, está vez, no mejoraban la cara al Madrid. Aunque aún quedaba el arreón final.

El Athletic se relamía con un triunfo muy goloso. No contaban con un extraterrestre. Cristiano Ronaldo igualó la contienda al desviar de espuela un disparo de Modric y llevarlo al fondo de la portería defendida por Kepa.

Protagonistas destacados

Además de Kepa y Cristiano, es de justicia señalar el papel de otros nombres propios que dejo el partido:

Marco Asensio: el balear sigue incrustado en banda izquierda, donde luce, pero no en todo su esplendor. El día que Zidane le libere y le sitúe de mediapunta con libertad de movimientos...

Lucas Vázquez: el gallego siempre cumple. En ataque y en defensa. Ante el Athletic su empuje, su desborde, fue de lo más destacado del conjunto merengue.

Iñigo Córdoba: ojo a esta zurda. La nueva perla de Lezama A sus 21 años tiene descaro, personalidad y una zurda de oro. Suya fue la asistencia de gol a Iñaki Williams.

Iñaki Williams: la bala negra del Athletic no solo corre. Poco a poco comienza a coger olfato de gol. Y eso unido a sus espectaculares condiciones físicas le convierten en un delantero de quilates.

Ficha técnica:

Real Madrid, 1: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Marco Asensio (Isco, m.69); Cristiano Ronaldo y Benzema (Bale, m.69).

Athletic Club, 1: Kepa; Lekue (Susaeta, m.78), Núñez, Iñigo Martínez, Balenziaga; San José, Iturraspe; De Marcos, Raúl García, Córdoba (Muniain, m.69); y Williams.

Goles: 0-1, m.14: Williams. 1-1, m.87: Cristiano Ronaldo.

Árbitro: Martínez Munuera (colegio valenciano). Amonestó a Lucas Vázquez (45) y Carvajal (90) por el Real Madrid; y a Williams (39), Iturraspe (61), De Marcos (83) y San José (89) por el Athletic.

Incidencias: encuentro correspondiente a la 33a jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 59.193 espectadores.